Robot aspirapolvere a meno di 100 euro su Amazon: correte ad acquistarlo

L’Amazon Prime Day è appena terminato, ma le migliori promozioni continuano ad incantare Amazon mettendo a disposizione i prezzi più bassi del momento, anche ad esempio sull’acquisto di unqualitativamente di ottimo livello. Il modello è di casa, precisamente parliamo del, disponibile oggi a meno di 100 euro.

Il prodotto è il classico robot aspirapolvere, senza torretta LiDAR, quindi molto più sottile dei diretti concorrenti, ma allo stesso tempo in grado di garantire prestazioni al top: connessione alla rete internet tramite WiFi, con anche accesso a Amazon Alexa e Google Assistant, assistenti vocali di ottima qualità per il controllo con la propria voce, oltre al supporto di IFTTT, per farlo rientrare nelle routine che meglio desiderate.

Vactidy T6: robot aspirapolvere in offerta Amazon

Una promozione inaspettata ed assolutamente invitante vi attende proprio in questi giorni sull’acquisto di un robot aspirapolvere di ottima qualità. Il modello in questione avrebbe un listino di 109 euro, ma per l’occasione è stato reso disponibile un coupon del valore di 15 euro, che l’utente deve applicare manualmente nella pagina, così da poter arrivare a spendere solamente 94 euro. Premete qui per effettuare l’ordine.

Come vi abbiamo anticipato nei paragrafi precedenti, il robot ha dimensioni che risultano essere inferiori alla normalità, raggiungendo per la precisione 40 x 33 x 10 centimetri, con un peso di 2,45 kg. Il robot è dotato di un sensore infrarossi anticollisione completamente integrato, che gli permette di rilevare l’ambiente circostante in ogni direzione, così da riuscire ad evitare facilmente gli ostacoli, evitando cadute e collisioni con i mobili che si trovano nell’ambiente.

Il sistema di controllo si concentra sulla parte superiore, offrendo comunque la possibilità di controllare il robot anche tramite applicazione mobile.