Come potete ben immaginare, uno degli operatori mobile più importanti nel panorama della nostra penisola e senza alcun dubbio, quello a tinte viola Ho. mobile, quest’ultimo vanta infatti, un ottimo bacino di utenti conquistato negli anni grazie ai propri servizi sempre di grande livello.

Ovviamente l’operatore si impegna ogni mese a garantire ai vari clienti tutto il necessario per fare la scelta più giusta, stiamo parlando ovviamente ti promozioni variegate e in grado di offrire tutto il necessario ad un prezzo decisamente competitivo.

A quanto pare, però il noto operatore non pensa soltanto ai suoi futuri clienti, ha infatti imbastito una campagna di richiamo per i suoi ex clienti pensata per indurli a tornare indietro con una promozione ad hoc.

Un SMS con una promo dedicata

In questi giorni, alcuni ex clienti del noto operatore sta ricevendo un SMS che al proprio interno contiene le informazioni inerenti una promozione specifica dedicata a coloro che decidono di tornare dall’operatore viola dopo un’esperienza con un altro operatore virtuale.

Il messaggio recita tali parole:

“torni da noi con il tuo vecchio numero ho. Mobile entro il 29 luglio hai offerte a partire da 100GB a 5,99euro/mese e 10 euro di buono Amazon che riceverai entro 15 giorni dal primo rinnovo dell’offerta… Per regolamento e maggiori informazioni vai su https://bit.ly/hofficina”.

Insomma, l’operatore offre decisamente una promo conveniente per coloro che decidono di tornare sui propri passi e tornare in ho mobile da un altro operatore virtuale, di conseguenza se siete interessati, ovviamente vedete quale opzione vi conviene di più, ossia da un punto di vista economico sia dal punto di vista delle caratteristiche offerte e prendete la vostra decisione.

Sicuramente ciò che il noto operatore italiano mette a disposizione è molto accattivante e competitivo, ovviamente voi scegliete ciò che ritenete più adatto in base alle vostre esigenze e possibilità economiche.