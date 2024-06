Toyota GR Yaris: conquisterà il pubblico con la sua potenza straordinaria

La Toyota GR Yaris si prepara a tornare nelle concessionarie fra pochissimo. Arriva nuovamente con un restyling che innalzerà ancor di più le sue le sue prestazioni e la renderà maggiormente affascinante agli occhi dei compratori. L’azienda ha effettuato test precisi ed estremi per la revisione di ogni singolo componente della nuova Yaris così da esser certa di proporre i risultati miglioramenti. Il motore resta ancora un 3 cilindri turbo da 1,6 litri, ma ora tocca però i 280 CV.

Mantiene anche il cambio manuale a 6 marce stavolta però maggiorato per regalare una precisione impeccabile. In alternativa è anche disponibile un cambio automatico a 8 rapporti realizzato grazie alla collaborazione con GAZOO Racing. La velocità massima della nuova Toyota GR Yaris è di 230 km/h e possiede una particolare accelerazione che verrà molto apprezzata. Essa passa da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi.

La Toyota GR Yaris non è come si crede, sprizza potenza da tutti “i pori”

La nuova Toyota GR Yaris mantiene la trazione integrale permanente a controllo elettronico con differenziali autobloccanti meccanici Torsen anteriori e posteriori. Le dimensioni dell’auto sono di 3.995 mm in lunghezza, 1.805 mm in larghezza e 1.455 mm in altezza, con un passo di 2.560 mm. Il peso è di poi 1.280 kg, che sale a 1.300 kg optando per la versione avente il cambio automatico.

Il restyling ha poi coinvolto anche il look della Toyota GR Yaris. Troveremo una nuova rete in acciaio per la griglia inferiore anteriore, ottimizzata per bilanciare spessore, la resistenza e ridurre al contempo il peso. Nella parte posteriore c’è invece una sorta di apertura che riduce la resistenza aerodinamica. Anche i fendinebbia e le luci di retromarcia sono stati riposizionati per così da essere integrati nei gruppi ottici. La luce di stop che prima era sullo spoiler adesso si trova invece sul portellone.

Tutto l’interno della nuova GR Yaris è stato rivisitato per migliorare l’accesso ai comandi durante la guida sportiva. La strumentazione è completamente digitale, con un display personalizzabile da 12,3 pollici, mentre al centro della plancia è presente lo schermo del sistema infotainment. Sul mercato italiano, la nuova Toyota GR Yaris parte da 52.000 euro. Va aggiunto poi un supplemento di 3.000 euro se invece si desidera la versione con cambio automatico. Sono poi disponibili due versioni speciali in edizione limitata, l'”Ogier” e la “Rovanpera”, con un costo di partenza di 75.000 euro.