A quanto pare Porsche ha deciso di ampliare il proprio listino, nel dettaglio ha introdotto una nuova entry level Macan con singolo motore elettrico e la trazione posteriore e la Macan 4S che va a posizionarsi tra la Macan 4 e la Macan Turbo, dunque abbiamo due nuove versioni.

Le due varianti sono già ordinabili presso l’azienda e saranno consegnate in Italia a partire dalla seconda metà dell’anno, i prezzi in Italia partono da 84.626 euro per la Macan e da 94.917 euro per la Macan 4S.

Specifiche top

La Macan a trazione posteriore vanta un singolo motore da 250 kW (340 CV), potenza che aumenta a 265 kW (360 CV) con il Launch Control, ci sono anche 563 Nm di coppia, nel pratico in termini di prestazioni, per passare da 0 a 100 km/h servono 5,7 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 220 km/h.

Questa versione senza trazione integrale guadagna in leggerezza ben 110Kg rispetto alla Macan 4, cosa che ne aumenta sensibilmente l’efficienza, non a caso la capacità di 100 kWh (95 kWh utilizzabili), permette a questo modello di offrire l’autonomia più alta di tutta la gamma della Macan elettrica, la percorrenza arriva a 641 km secondo il ciclo WLTP.

La Macan 4S invece vanta un doppio powertrain che garantisce una grande potenza e il sistema raggiungere i 330 kW (448 CV) e con l’overboost si raggiungono i 380 kW (516 CV), la coppia massima è di ben 820 Nm, ciò consente uno scatto da 0 a 100Km/h in appena 4,1s e una velocità massima di 240Km/h, la batteria invece offre una capacità da 100 kWh (95 kWh utilizzabili) per un’autonomia WLTP di 606 km.

A bordo troviamo anche interessanti tecnologie aggiuntive come il sistema PASM di regolazione elettronica degli ammortizzatori, sospensioni pneumatiche adattive con sistema di livellamento e regolazione dell’altezza, Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) e l’asse posteriore sterzante, per ottimizzare ulteriormente l’assetto del telaio, in modo da aumentare la sensazione di comofrt.