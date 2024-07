CoopVoce EVO 150: offerta mobile imperdibile a 7,90 euro!

CoopVoce mette sul piatto delle offerte estive a periodo limitato CoopVoce EVO 150, con minuti illimitati, 1.000 SMS e 150 GB di traffico dati in 4G.

Il mercato delle offerte mobili in Italia si arricchisce di una novità di grande rilevanza grazie a CoopVoce, che ha lanciato una promozione particolarmente vantaggiosa: la CoopVoce EVO 150. Questa nuova offerta, con un prezzo sorprendentemente competitivo, si propone di attirare l’attenzione di chi cerca un piano economico ma ricco di vantaggi.

Offerta CoopVoce EVO 150

La CoopVoce EVO 150 si distingue per un costo mensile di soli 7,90 euro, con i primi due mesi gratuiti per i nuovi clienti. Il pacchetto include minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri nazionali, 1.000 SMS e 150 GB di traffico dati con velocità fino al 4G. Questo rappresenta un ottimo rapporto qualità-prezzo, specialmente considerando che il costo di attivazione è fissato a 10 euro.

Tra le caratteristiche incluse, spiccano i servizi hotspot, LoSai di Coop e Chiama Ora, che arricchiscono ulteriormente l’offerta, rendendola una delle più interessanti per chi cerca un piano sotto i 10 euro. La promozione è valida sia per chi desidera mantenere il proprio numero attuale passando da un altro operatore, sia per chi preferisce attivare una nuova numerazione.

Gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra una SIM fisica e una eSIM, con quest’ultima che consente una rapida attivazione online tramite riconoscimento dell’identità con SPID. Questa opzione garantisce una gestione immediata del nuovo numero.

Un’offerta da cogliere al volo!

È importante notare che l’offerta CoopVoce EVO 150 è disponibile solo per un periodo limitato, fino al 7 agosto. Gli interessati possono attivare il piano direttamente online attraverso il link dedicato. Con questa mossa, CoopVoce si inserisce prepotentemente nel panorama delle migliori offerte mobili sul mercato italiano, proponendo un’alternativa allettante per chi cerca qualità e risparmio.