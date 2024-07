Le originali cuffie Dyson Zone, caratterizzate dal respiratore integrato, sembrano ormai un lontano ricordo. Il celebre marchio britannico ha infatti lanciato le Dyson OnTrac, le sue prime cuffie over-ear che abbandonano il purificatore d’aria per concentrarsi sulla personalizzazione e la qualità audio.

Le specifiche tecniche delle Dyson OnTrac

La principale innovazione delle Dyson OnTrac risiede nella possibilità di personalizzare il design con oltre 2000 combinazioni di padiglioni esterni in alluminio e cuscinetti auricolari intercambiabili. Questa caratteristica consente agli utenti di adattare le cuffie al proprio stile personale, abbinandole ai capelli o all’abbigliamento.

Secondo una recente recensione di The Verge, le cuffie sono proposte al prezzo di 500 dollari. Sebbene il costo possa sembrare elevato, è giustificato dalla tecnologia avanzata di cancellazione del rumore, considerata la migliore della categoria. Il sistema utilizza otto microfoni che, insieme a un’applicazione per smartphone, monitorano continuamente il rumore circostante per garantire un’esperienza sonora immersiva e priva di disturbi.

Le Dyson OnTrac offrono un’autonomia fino a 55 ore con una singola ricarica. Inoltre, per ottimizzare il consumo energetico, sono dotate di un rilevatore di movimento che mette automaticamente in pausa la riproduzione quando le cuffie vengono rimosse. Questo accorgimento evita inutili sprechi di batteria, migliorando ulteriormente l’efficienza del dispositivo.

Le cuffie sono equipaggiate con driver da 40 mm che coprono uno spettro sonoro che va da 6 Hz a 21.000 Hz, garantendo bassi profondi e alti cristallini. È possibile collegarle tramite un adattatore da 3,5 mm – USB-C, anche se manca un jack autonomo. Sulla scocca delle cuffie è presente un joystick che permette di controllare la riproduzione musicale e attivare i comandi vocali.

Un nuovo modello per il mercato delle cuffie di alta gamma

In termini di connettività, le Dyson OnTrac supportano i codec Bluetooth SBC, AAC e LDHC, garantendo un’ampia compatibilità con vari dispositivi. Le cuffie arriveranno nei negozi e a casa degli utenti con una custodia pieghevole inclusa, offrendo praticità e protezione durante il trasporto. Con le OnTrac, Dyson dimostra di voler entrare prepotentemente nel mercato delle cuffie di alta gamma, puntando su innovazione, personalizzazione e una qualità sonora senza compromessi.