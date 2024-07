Luglio 2024 offre ottime opportunità per chi desidera passare a WindTre con nuove e competitive offerte di telefonia mobile. In particolare, chi proviene da operatori come Iliad, Fastweb, Coop Voce, e altri ancora, può approfittare di una promozione in particolare. Ovvero della promo 75 Giga WindTre. Essa prevede un costo mensile di soli 7,99€. Grazie a cui potrete godere di 75GB di traffico Internet, chiamate illimitate e una SIM gratuita. Il tutto senza alcun vincolo contrattuale. Questa proposta è ideale per chi cerca una soluzione economica ma completa. In grado di garantire un ampio pacchetto di dati e comunicazioni senza costi aggiuntivi.

WindTre: navigazione senza limiti per tutti

Per coloro che necessitano di un volume di dati ancora maggiore, WindTre propone l’offerta “150 Giga “. Essa è rivolta principalmente ai clienti provenienti da Tim, Vodafone, Ho.Mobile e Kena. Questa tariffa include 150GB di traffico dati e chiamate illimitate al prezzo di 10,99€ al mese. Anche in questo caso, la SIM è gratuita e non ci sono vincoli. Così che i clienti possano continuare navigare su internet senza preoccupazioni.

Oltre alle offerte dedicate a chi cambia operatore, WindTre ha pensato anche a chi è già cliente o desidera semplicemente attivare una nuova linea. La proposta “Giga Illimitati” è aperta a tutti. Essa prevede accesso a Internet illimitato, chiamate senza limiti e una SIM gratuita. Tutto a un costo mensile di 10,99€. Si tratta di una soluzione perfetta per coloro che navigano sul web in modo intensivo. Sia per lavoro che per intrattenimento.

L’ampia tipologia di opzioni proposte da WindTre per luglio 2024 dimostra l’impegno dell’operatore a soddisfare le esigenze di ognuno. In ogni caso se siete interessati a valutare altre proposte disponibili in questo periodo, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale del gestore. Oppure di rivolgervi presso un negozio di vendita autorizzato. Tra le varie soluzioni in vigore, riuscirete sicuramente a trovare quella che risponde maggiormente alle vostre esigenze.