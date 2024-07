Soltanto qualche tempo fa, il produttore tech Oppo aveva presentato in veste ufficiale il suo nuovo medio di gamma Oppo Reno 12 F 5G. A quanto pare, però, l’azienda ha deciso di puntare ancora su questo modello. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato ufficialmente il nuovo Oppo Reno 12 F 4G. A cambiare è dunque principalmente il processore montato a bordo, in grado ora di supportare le sole reti 4G. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Oppo presenta ufficialmente il nuovo mid-range Oppo Reno 12 F 4G

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Oppo ha presentato in veste ufficiale un nuovo smartphone di fascia media. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Oppo Reno 12 F 4G. Si tratta quindi sostanzialmente di una nuova versione dello scorso Oppo Reno 12 F 5G annunciato ufficialmente sul mercato qualche tempo fa.

Come già accennato, a cambiare rispetto a questo modello è in primis il processore. A bordo, infatti, questa volta troviamo il soc Snapdragon 685 di casa Qualcomm, che va così a sostituire il precedente soc MediaTek Dimensity 6300. In accoppiata, sono presenti fino a 8 GB di RAM e fino a 256/512 GB di storage interno.

Per quanto riguarda il resto, troviamo pressoché le stesse caratteristiche. Sul fronte abbiamo infatti un display con tecnologia OLED con una diagonale da 6.7 pollici. Sul retro il comparto fotografico è affidato a tre sensori fotografici rispettivamente pari a 50, 8 e 2 MP. La batteria ha poi una capienza di 5000 mah e supporta la ricarica rapida da 45W. Anche dal punto di vista estetico, poi, non ci sono differenze sostanziali con il modello con supporto al 5G.

Per il momento l’azienda non ha rivelato prezzi e disponibilità del nuovo Oppo Reno 12 F 4G. Vi terremo ovviamente aggironati su un suo possibile arrivo presso altri mercati, fra cui quello italiano.