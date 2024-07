Qualche giorno fa, un rapporto di Bloomberg aveva rivelato che Tesla avrebbe rinviato la presentazione del suo atteso robotaxi, inizialmente prevista per l’8 agosto. Sebbene la casa automobilistica non avesse commentato subito l’indiscrezione, Elon Musk ha recentemente confermato che ci sarà bisogno di più tempo prima di vedere questo nuovo prodotto. La motivazione, come spiegato dallo stesso Musk su X (ex Twitter), è legata a un importante cambiamento di design nella parte anteriore del veicolo. Queste modifiche richiedono tempo, e per questo la presentazione è stata posticipata.

A quando i robotaxi Tesla?

Non è ancora chiaro quando il robotaxi verrà svelato. Il ipotizzava una presentazione a ottobre, ma Musk non ha confermato questa data. Probabilmente, prima di annunciare una nuova data, il CEO di Tesla vuole verificare lo stato dei lavori per evitare ulteriori rinvii.

Per ora, non resta che attendere ulteriori dettagli. Se Tesla punta davvero a ottobre, come suggerito da Bloomberg, nelle prossime settimane dovrebbero emergere nuove informazioni. La casa automobilistica ha bisogno di più tempo per finalizzare le prime unità del robotaxi, che potrebbe essere chiamato Cybercab. Tuttavia, al momento, Elon Musk non ha fornito ulteriori dettagli, lasciando il pubblico con molte domande senza risposta.

Tesla deve garantire che il nuovo veicolo sia convincente e all’altezza delle aspettative, quindi un ritardo di qualche mese non rappresenta un grosso problema, a patto che sia davvero limitato a un paio di mesi. Per dirla tutta, i ritardi non sono una novità per Tesla. Un esempio emblematico è la promessa del Full Self Driving, la guida autonoma completa, che Musk ha continuato a promettere per anni senza mai realizzarla completamente.

Nell’attesa della magia di Musk

In conclusione, mentre l’attesa per il robotaxi di Tesla continua, è chiaro che la casa automobilistica sta lavorando duramente per offrire un prodotto innovativo e di alta qualità. Resta da vedere se l’attesa sarà ripagata, ma per ora gli appassionati di Tesla dovranno pazientare ancora un po’ per scoprire le novità che Musk e il suo team hanno in serbo.