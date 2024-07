Microsoft lavora ad un nuovo modello AI per comprendere Excel

Continua l'impegno di Microsoft nel settore dell'intelligenza artificiale con un nuovo modello in grado di comprendere i file Excel. Ecco come funziona.

I ricercatori dihanno presentato “,”. Si tratta di un innovativo modello di. Quest’ultimo è stato progettato per comprendere e interagire con i. Il nuovo modello è descritto in un documento di ricerca intitolato “SpreadsheetLLM: Encoding Spreadsheets for Large Language Models”. Pubblicato su. Quest’ultimo discute le sfide e ledi applicare l’intelligenza artificiale a un formato di dati che rimane essenziale per le aziende di tutto il mondo.

SpreadsheetLLM rappresenta un insieme tra la potenza dei grandi modelli linguistici (LLM) e i dati strutturati dei fogli di calcolo. Come funziona? Avviene una codifica i contenuti dei fogli di calcolo in un formato comprensibile dai LLM. In tal modo, quest’ultimi possono analizzare e ragionare sui dati inseriti. Tale approccio innovativo affronta una lacuna significativa nei modelli linguistici esistenti, che spesso hanno difficoltà a interpretare la natura strutturata dei dati nei fogli di calcolo, così come le formule e i riferimenti.

Microsoft lavora ad un nuovo modello AI

L’importanza dei fogli di calcolo nel mondo professionale è innegabile. Essi vengono usati per una serie di attività. Tra cui l’immissione e analisi dei dati e la complessa modellazione finanziaria e al processo decisionale. I modelli linguistici tradizionali faticano a gestire suddette attività a causa della complessità intrinseca dei fogli di calcolo. SpreadsheetLLM supera tali difficoltà codificando i dati in modo che la loro struttura e le loro relazioni siano preservate e rese accessibili ai modelli linguistici.

Uno dei principali vantaggi di SpreadsheetLLM è la capacità di rendere il contenuto dei fogli di calcolo più comprensibili, grazie all’elaborazione del linguaggio naturale. In tal modo gli utenti possono interrogare e manipolare i dati utilizzando un linguaggio semplice. Ciò elimina la necessità di formule complesse o programmazione. In tal modo si potrebbe democratizzare l’accesso alle informazioni sui dati. Inoltre, viene permesso a più persone all’interno di un’organizzazione di prendere decisioni informate.

Inoltre, SpreadsheetLLM potrebbe automatizzare molte attività lavorative considerate noiose e dispendiose. Con l’uso dell’intelligenza artificiale, le aziende possono risparmiare tempo e risorse preziose. Permettendo così ai dipendenti di concentrarsi su attività di maggior valore che richiedono giudizio e creatività.