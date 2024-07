Amazon, il percorso dalla startup a gigante del commercio online

Amazon non è sempre stata l'immensa azienda di successo che è oggi: vediamo chi ha contribuito alla nascita di questa vetrina online.

Amazon, nata nel 1994 dalla visione di Jeff Bezos e supportata dalla collaborazione di sua moglie all’epoca, MacKenzie Scott, ha rivoluzionato il commercio online con un ambizioso obiettivo: diventare un negozio virtuale che potesse soddisfare qualsiasi bisogno dei consumatori con pochi clic.

Il viaggio di Amazon e i suoi primi dipendenti

Il percorso di Amazon verso il successo è stato delineato dagli sforzi di un gruppo fondamentale di individui, i primi dipendenti dell’azienda, che hanno contribuito in modo cruciale a costruire le fondamenta dell’azienda e a sostenere la sua rapida espansione. Senza il loro talento e dedizione, molte delle funzionalità essenziali di Amazon non sarebbero diventate realtà.

Jeff Bezos, originariamente impiegato presso la società di investimenti D. E. Shaw, ha concepito l’idea di un “negozio di tutto” online insieme al suo capo, David Shaw. Vedendo il potenziale di crescita di Internet, Bezos ha deciso di avviare la sua impresa. Nel 1994, lui e MacKenzie Scott hanno traslocato a Seattle per fondare Amazon, nonostante le incertezze iniziali e le critiche per aver abbandonato un lavoro sicuro. Oggi, Amazon è una delle aziende più valutate al mondo e Jeff Bezos, fino a marzo 2024, è stato l’uomo più ricco degli Stati Uniti. Durante il suo mandato, ha ampliato l’azienda introducendo nuovi servizi e prodotti per i consumatori e ha acquisito altre grandi società. Bezos ha anche fondato Blue Origin, una startup leader nel settore dei viaggi spaziali civili.

MacKenzie Scott, la seconda persona ad essere stata assunta da Amazon, ha giocato un ruolo cruciale nello sviluppo iniziale dell’azienda. Partita come assistente amministrativa presso D. E. Shaw, Scott è stata la prima contabile di Amazon e ha contribuito alla spedizione degli ordini. Dopo il divorzio da Bezos nel 2019, ha ricevuto una quota del 4% dell’azienda, diventando una delle donne più ricche del mondo. Scott ha scelto di devolvere una grande parte della sua fortuna a varie cause attraverso Yield Giving, la sua piattaforma filantropica.

Un comune inizio per diverse storie

Tra i primi dipendenti di Amazon, Shel Kaphan è stato cruciale per l’infrastruttura digitale dell’azienda, costruendo il sito web di Amazon e sostenendo la sua crescita iniziale. Dopo aver lasciato Amazon nel 1999, Kaphan ha fondato la Kaphan Foundation, impegnata nel finanziare organizzazioni progressiste. Ha espresso preoccupazioni riguardo alla crescita monopolistica di Amazon e ha sostenuto la necessità di dividerla.

Paul Davis, anch’egli tra i primi dipendenti, ha contribuito significativamente alla creazione del backend IT di Amazon prima di lasciare l’azienda per dedicarsi a progetti personali e alla produzione di software open-source per l’audio.

Questi individui hanno avuto un impatto profondo non solo su Amazon, ma anche su diversi settori grazie alle loro successive iniziative e contributi. Il loro lavoro ha sostenuto l’espansione e l’evoluzione di Amazon, rendendola l’azienda iconica che è oggi.