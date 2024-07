Novità in arrivo per i taxi a Roma: attenzione agli aumenti

Aumentano i taxi a Roma: ecco cosa cambia

Il Sindaco Gualtieri ha commentato la decisione, affermando che l’intervento della Giunta è fondamentale. Nello specifico lo scopo è quello di sopperire alla mancanza di vetture presenti nella Capitale. L’obiettivo è quello di arrivare al Giubileo con oltre 9 mila taxi operativi in tutta la città. A quest’ultimi si aggiungeranno anche le cosiddette “seconde guide“. Un’iniziativa a cui hanno aderito circa 450 operatori.

Oltre all’aumento delle licenze taxi, è previsto un incremento di quelle relative al servizio di noleggio con conducente (NCC). In questo caso è prevista l’emissione di ulteriori 2.000licenze. Suddetta estensione del servizio ha l’obiettivo di migliorare l’offerta complessiva del trasporto pubblico nella città di Roma. Un intervento necessario soprattutto in vista di eventi di grande portata come il Giubileo.

Parallelamente, è stata approvata una seconda delibera che riguarda le tariffe dei taxi. La Giunta Capitolina ha autorizzato una rimodulazione delle tariffe in linea con l’indice di inflazione previsto. Di conseguenza, lo scatto iniziale del tassametro, fermo dal 2012, aumenterà da 3 a 3,50 euro nei giorni feriali durante il giorno e da 7 a 7,50 euro per le corse notturne, dalle 22 alle 6. Inoltre, verrà introdotta una corsa minima di 9 euro, dato che attualmente circa il 3% delle corse totali è al di sotto di questa soglia.