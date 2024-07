Ogni giorno su piattaforme come Facebook, Messenger e Instagram vengono diffusi contenuti sponsorizzati. Alcuni di quest’ultimi promuovono cure miracolose e integratori dalle presunte capacità straordinarie. Suddetti annunci sono spesso accompagnati da immagini generate dall’intelligenza artificiale. Quest’ultimi coinvolgono video o audio deepfake che raffigurano celebrità e esperti del settore sanitario. Una recente ricerca pubblicata da Bitdefender ha messo in luce l’entità del problema. Ha rivelato che le campagne fraudolente a tema sanitario sono pericolosamente diffuse. Ciò comporta gravi rischi per la sicurezza e, soprattutto, per la salute degli utenti.

Gravi rischi causati dall’uso delle deepfake

Le truffe online sfruttano temi di grande interesse come il benessere e la salute per attirare le persone su siti web falsi. Quest’ultimi pubblicizzano farmaci, trattamenti e cure miracolose a prezzi stracciati. Bitdefender ha monitorato suddetti fenomeni per tre mesi, tra marzo e maggio 2024, scoprendo che le immagini, i video e gli audio deepfake utilizzati in tali truffe coinvolgono celebrità di spicco come Ben Carson, Brad Pitt, Cristiano Ronaldo, Denzel Washington e Sofia Loren. Inoltre, è emerso che le pagine false sui social media possono avere anche oltre 350.000 follower. Il problema è diffuso a livello globale, includendo anche l’Europa.

Le truffe si stanno evolvendo rapidamente. Col tempo diventano più sofisticate e difficili da individuare grazie all’uso di contenuti realizzati dall’AI. Bitdefender consiglia agli utenti di non fidarsi delle offerte sui social. Quando si tratta di salute la scelta migliore è quella di consultare il proprio medico. Le cure fai da te, specialmente quelle pubblicizzate sui social media, possono essere estremamente pericolose. Fidarsi di fonti non verificate mette a rischio la salute, con conseguenze gravi e durature.

La ricerca di Bitdefender ci invita a essere sempre vigili e a verificare attentamente le informazioni prima di prendere decisioni che riguardano la nostra salute. Solo affidandoci a professionisti qualificati possiamo garantire la nostra sicurezza e il nostro benessere.