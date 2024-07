Iliad e CoopVoce: le offerte fino a 300 GB, c'è anche il 5G gratis

Coloro che seguono Iliad hanno notato che si sono venute a verificare delle situazioni davvero incredibili, con offerte piene di contenuti e con costi ridicoli.

Andando per ordine, sono disponibili sul sito la nuova Flash 250 e la Giga 180, entrambe con una peculiarità: il 5G gratis. Offerte di questo genere sono incredibili, sia perché offrono tanti contenuti ma soprattutto perché durano per sempre senza cambiare. Quello che molti utenti poi non sanno è che le offerte di Iliad, a partire da un certo prezzo in avanti, garantiscono anche altri vantaggi come quelli sulla rete fissa.

Iliad: le due offerte ora disponibili battono la concorrenza, ecco la Giga 180 e la Flash 250

Partendo dalla prima, ovvero la Giga 180, si tratta di un gradito ritorno e per un prezzo molto vantaggioso. Chi conosce l’offerta, sa che costa 9,99 € mensili per sempre. Al suo interno questa strepitosa opportunità permette di trovare minuti senza limiti verso chiunque con messaggi illimitati e 180 giga in 5G per Internet. Non finisce però qui, dal momento che Iliad tiene ancora disponibile una delle sue offerte migliori che dovrebbe scadere peraltro proprio oggi: la Flash 250. Al suo interno questa proposta consente di trovare gli stessi minuti e messaggi senza limiti dell’offerta precedente ma con 250 giga in 5G. Nata per celebrare il sesto anniversario, l’offerta è rimasta disponibile anche a luglio.

Queste offerte mobili lanciate da Iliad garantiscono delle opportunità clamorose, come quella di poter avere uno sconto sulla fibra ottica. Il gestore infatti consente tale vantaggio solo a coloro che pagano un’offerta mobile almeno 9,99 € e oggi ci siamo in tutti e due i casi. Il prezzo della fibra arriva infatti a 19,99 € al mese invece di 24,99 € al mese. Entrambe le offerte sono disponibili sul sito ufficiale con tutti i dettagli in merito. Anche l’offerta in fibra è disponibile con tutti i dettagli proprio sul portale di Iliad.