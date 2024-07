Estate 2024, previsioni traffico: ecco le giornate con bollino rosso e nero

Il periodo estivo è ormai cominciato da qualche settimana e sono già diversi gli italiani che sono partiti per le vacanze. Secondo quanto riportato, si andrà man mano a peggiorare per quanto riguarda la questione della viabilità. È previsto tanto traffico per questa estate 2024, con “Viabilità Italia” ha diffuso il suo classico bollettino che contiene le varie previsioni.

Il traffico intenso ci sarà già questo weekend, più precisamente tra il oggi 19 e il 21 luglio. Il picco sarà raggiunto la mattina di sabato e il pomeriggio di domenica, con il bollino che da giallo diventerà rosso. Il massimo si toccherà però durante i primi due fine settimana del mese di agosto dove le persone cominceranno a partire già dal giovedì pomeriggio. La prima concentrazione di traffico ci sarà nel pomeriggio del giorno seguente, ovvero venerdì. Il bollino nero si raggiungerà nelle mattinate del sabato del 3 e del 10 agosto. Per quanto riguarda Ferragosto, le criticità partiranno già il mercoledì.

Traffico estivo: previsto un piano per i mezzi pesanti

Ci saranno problemi anche durante gli ultimi weekend del mese di agosto, più precisamente di sabato e domenica. Anche il primo weekend di settembre vedrà molte code in giro per le autostrade italiane, più in particolare domenica 8 settembre di pomeriggio, con un bollino rosso previsto.

Proprio per evitare un sovraccarico sulle strade al di fuori dei centri abitati, sono state prese delle contromisure ben precise. Secondo quanto riportato ufficialmente, il traffico verrà snellito con la limitazione alla circolazione stradale dei veicoli con una massa complessiva che supera le 7,5 tonnellate di peso. La loro circolazione verrà inibita nelle date seguenti come recita lo schema: