Cupra amplia la sua gamma con la nuova Leon e-Hybrid DSG. Un’auto ibrida plug-in che offre prestazioni e sostenibilità. Questo modello è stato lanciato per rispondere alle esigenze di chi cerca una vettura sportiva ma anche attenta all’ambiente. La Leon e-Hybrid è dotata di un motore 1.5 TSI in grado di erogare 130kW, combinato con un’unità elettrica da 85Kw. La batteria, con una capacità di 19,7kWh, consente un’autonomia elettrica di 125km. Mentre la velocità massima raggiungibile è di 229km/h.

Cupra Leon: allestimenti e prezzi, una serie ricca di dotazioni

Il nuovo modello promette prestazioni elevate ma è anche ricco di tecnologia avanzata. Il cambio è il ben noto DSG automatico a doppia frizione e sei rapporti. Il quale garantisce un’esperienza di guida fluida e dinamica. La Cupra Leon e-Hybrid sarà disponibile anche nella versione Sportstourer. Particolarmente ideale per chi necessita di più spazio senza rinunciare alla sportività. La nuova vettura versione Sportstourer è offerta in due allestimenti, VZ e VZExtreme. Il primo include dotazioni di serie come cerchi in lega da 19 pollici. Oltre a un controllo dinamico dell’assetto, terminali di scarico nascosti con finiture in rame e un sistema di accesso senza chiave Keyless Advanced. Gli interni invece, sono curati nei minimi dettagli, con sedili anteriori avvolgenti e quello del conducente regolabile elettricamente con funzione memory.

Il secondo allestimento invece offre un livello ancora superiore di equipaggiamenti. Esso prevede pinze freno Brembo, sistema di navigazione Immersive by Sennheiser, fari anteriori LED Matrix con welcome ceremony. Oltre che numerosi sistemi di assistenza alla guida avanzati. I quali si occupano di migliorare la sicurezza e la comodità durante la guida. Tanto da rendere la Leon e-Hybrid una delle auto più tecnologicamente avanzate sul mercato.

I prezzi per la nuova gamma Cupra Leon partono da 48.950€ per la versione VZ. Menyte raggiungono i 56.200€ per la Sportstourer VZExtreme. Questi prezzi posizionano il veicolo in una fascia di mercato competitiva, offrendo una combinazione unica di prestazioni, tecnologia e sostenibilità. Insomma, con questa nuova offerta, Cupra dimostra il suo impegno nel fornire automobili che rispondano alle esigenze moderne. Mantenendo sempre alti gli standard di qualità e innovazione.