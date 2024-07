L’estate è il periodo perfetto per andare in vacanza e condividere ogni momento sui social media. E per farlo, avere una buona connessione internet è fondamentale. Qui entra in gioco Iliad, che negli ultimi anni si è affermata come uno degli operatori telefonici preferiti dagli italiani, grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo dei suoi servizi.

Iliad e le sue incredibili offerte

Iliad è riuscita a conquistare tanti nuovi clienti, attirandoli con offerte che non sono solo convenienti ma anche di alta qualità. Prendiamo ad esempio i dispositivi come l’S24+ e l’S24 Ultra, che Iliad propone a prezzi davvero competitivi. Non è solo una questione di avere un buon smartphone, ma anche di pagarlo meno rispetto a molti altri operatori.

E non finisce qui. Tra le offerte più interessanti c’è il Samsung S23 FE. Normalmente costa 719€, ma con Iliad lo puoi avere a soli 529€. Sono quasi 200€ di risparmio, una cifra che fa davvero la differenza per chiunque. E se preferisci non pagare tutto subito, Iliad ha pensato anche a questo: grazie al finanziamento Findomestic, puoi acquistare il tuo nuovo smartphone in 24 comode rate da 22,04€ al mese, senza interessi e senza dover anticipare nulla. Un’opzione davvero allettante, che rende la tecnologia di alta gamma accessibile a tutti.

Ma Iliad non si limita a offrire solo telefoni a prezzi stracciati. Le loro tariffe telefoniche sono altrettanto competitive. Una delle promozioni più gettonate è Domotica, che costa solo 1,99€ al mese e include 200MB di dati in Italia e in Europa, 50 minuti di chiamate e 100 SMS. Il costo di attivazione è di soli 9,99€, un prezzo decisamente accessibile sia per chi è già cliente sia per chi sta pensando di passare a Iliad.

Per un’estate sempre connessi

Insomma, Iliad sta facendo un ottimo lavoro nel proporre offerte vantaggiose che rispondono alle esigenze di tutti. Che tu abbia bisogno di un nuovo smartphone o di un piano tariffario economico e affidabile, Iliad ha sicuramente qualcosa che fa al caso tuo. Le loro promozioni continuano a convincere sempre più persone a diventare clienti, grazie a un mix di innovazione, risparmio e qualità. E con l’estate alle porte, avere un operatore su cui poter contare per rimanere sempre connessi è più importante che mai.