WhatsApp ha da poco svelato una nuova funzionalità. Una novità che promette di migliorare notevolmente l’organizzazione delle nostre conversazioni. Tale funzione è chiamata “Preferiti” e permette di selezionare e accedere rapidamente ai contatti e gruppi più importanti. Questa novità, sarà accessibile sia nella scheda Chiamate che come filtro per le chat. Così da offrire un’esperienza d’uso più mirata e personalizzata.

Con “Preferiti”, i contatti e i gruppi selezionati saranno visualizzati in cima alla scheda Chiamate. Garantendo un accesso immediato alle conversazioni più rilevanti. In più, sarà possibile utilizzare un filtro per mostrare esclusivamente questi contatti nelle chat. Così da rendere più semplice concentrarsi sulle comunicazioni più frequenti e rilevanti.

Nuovi strumenti per una migliore esperienza su WhatsApp

Per aggiungere un contatto a questa nuova sezione, gli utenti possono utilizzare il filtro “preferiti” dalla schermata delle chat. Da qui toccare “Aggiungi-ai-preferiti” nella scheda Chiamate, oppure seguire un altro percorso. Ovvero Impostazioni > Preferiti > Aggiungi. La distribuzione di questa funzione è iniziata il 17 luglio 2024 e sarà completata nelle prossime settimane. Fino a raggiungere gradualmente tutti gli utilizzatori della piattaforma.

Questa mossa rappresenta un ulteriore passo avanti per WhatsApp nella direzione della personalizzazione della sua esperienza d’uso. Ma non è finita qui. Di recente la piattaforma di messaggistica ha introdotto un’altra funzionalità molto attesa. Si tratta della trascrizione dei messaggi vocali su Android. Questo aggiornamento è stato accolto molto positivamente. In quanto offre un nuovo modo di interagire con i messaggi vocali e rendere la comunicazione ancora più versatile. La funzione di trascrizione è attualmente in fase di distribuzione tramite il canale beta di Android. Essa però è disponibile per alcune lingue e sta gradualmente raggiungendo un numero crescente di utenti. Sembra infatti che non sia ancora presente in lingua italiana anche se, si pensa, sia un qualcosa che dovrebbe arrivare tra non molto ancora.