Voli bloccati, banche fuori servizio; PC e server inutilizzabili in tutto il mondo a causa di un aggiornamento rilasciato da Crowdstrike che ha mandato in tilt Windows 11. Una risoluzione al problema sembra essere ancora lontana e le segnalazioni riguardanti il guasto continuano ad aumentare. L’Australia, paese maggiormente colpito fino a questo momento, ha già annullato tutti i voli.

Ryanair ha invitato i suoi clienti a presentarsi con largo anticipo in aeroporto tenendo comunque in considerazione un possibile stop ai voli in tutta Europa. India, Asia, Germania e Spagna non restano escluse: anche qui si registrano ritardi e voli annullati.

Windows 11 down: un aggiornamento causa disservizi in tutto il mondo

A causare il guasto ai servizi Microsoft sarebbe stato un aggiornamento al Falcon Sensor di Crowdstrike, software che si occupa della prevenzione dagli attacchi informatici. L’azienda comunica di essere a lavoro al fine di porre rimedio al disservizio che ha causato l’interruzione dei servizi di tutto il mondo ma sarà necessario attendere.

Computer di tutto il mondo mostrano esclusivamente una schermata blu e tantissime aziende si ritrovano costrette a interrompere i servizi. In Israele, il problema sembrerebbe aver provocato difficoltà al sistema sanitario. Compagnie aree dell’intero globo stanno subendo disagi non indifferenti; la rete ferroviaria londinese annuncia possibili ritardi mentre l’aeroporto di Londra Standset opta per il check-in manuale, soluzione che negli ultimi istanti sembrerebbe essere stata accolta anche da altri Paesi, i quali avrebbero già fatto ricorso al check-in manuale per permettere la partenza di gran parte dei voli. Il disagio coinvolge anche banche e alcuni servizi televisivi americani.

Le segnalazioni aumentano costantemente e potrebbe essere necessario attendere ancora prima di poter assistere alla risoluzione del problema, che potrà essere attuata esclusivamente da Crowdstrike, principale azienda collaboratrice di Microsoft, che si occupa della fornitura di servizi di sicurezza informatica.