WhatsApp: lavoro da 300 a 1000 euro al giorno, il messaggio

Una truffa si sarebbe riversata sugli utenti improvvisamente e questa volta non tramite e-mail o SMS, ma all’interno di WhatsApp. I truffatori infatti recuperano i numeri di telefono delle vittime da alcuni elenchi trapelati sul web e inviano messaggi a cascata.

Il testo parla addirittura di un’offerta di lavoro che sarebbe in grado di offrire un guadagno che varia dai 300 ai 1000 € al giorno.

Truffa su WhatsApp: ecco il testo che sta girando da giorni nell’app verde

“Benvenuti. Siamo venuti a conoscenza del fatto che la sua formazione e il suo CV sono stati raccomandati da diverse agenzie di reclutamento online. Saremmo lieti di accoglierla a bordo e le offriamo un lavoro part-time da svolgere nel suo tempo libero. Il nostro lavoro è semplice:

recensiamo i vostri ristoranti preferiti. Non ci sono vincoli di tempo e puoi completare le recensioni da casa. La tariffa giornaliera varia da 300 a 1.000 euro e tutti i pagamenti vengono effettuati in giornata. Alla fine di ogni giornata, si viene pagati immediatamente. Se vuoi partecipare, contattaci su

WhatsApp +32460204***!

(Nota: è necessario avere almeno 23 anni).

Il mittente non è presente tra i tuoi contatti.”

Il messaggio è davvero ambiguo e punta a fare breccia soprattutto nelle difese di coloro che magari stanno avendo difficoltà con il lavoro. La truffa agisce portando le persone a contattare il numero indicato del quale abbiamo oscurato le ultime tre cifre. Parte proprio da lì l’inganno, siccome i truffatori faranno di tutto pur di spillare soldi alle persone, vendendo dei finti corsi.

Fate quindi molta attenzione e non fidatevi assolutamente di quello che leggete in quanto non esistono opportunità di lavoro che possano di punto in bianco portare tutti questi soldi in una sola giornata. Offerte di lavoro così importanti poi non arrivano sicuramente tramite WhatsApp e da un numero che non si qualifica neanche.