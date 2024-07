Truffa con e-mail: il messaggio che ha svuotato il conto in banca

Purtroppo si parla ancora di una truffa, un inganno che è stato in grado di portare via risparmi alle persone con un messaggio

Le persone sono sempre più inclini a cadere nelle truffe, le quali girano per il web ormai vorticosamente. La nuova truffa che è arrivata in questi giorni parla chiaro: l’abbonamento di Netflix è scaduto.

Questa frase fa andare nel panico gli utenti che amano film e serie TV ed è per questo motivo che tendono a cliccare sui collegamenti nel messaggio. La truffa parte proprio da quel momento e senza guardare in faccia nessuno.

Truffa: ecco il messaggio scritto che sta fregando gli utenti ormai da giorni

“La tua iscrizione è scaduta!

Gentile Cliente,

La tua iscrizione è scaduta!

Ma, come parte del nostro programma fedeltà, ora puoi estenderlo gratuitamente per 90 giorni.

Estendi Gratuitamente”.

Quello che manda fuoristrada gli utenti è sicuramente il logo di Netflix messo in bella mostra all’interno di questa nuova e-mail. Chi possiede un abbonamento a primo impatto ci può cascare tranquillamente, soprattutto se il suo piano è realmente in fase di scadenza. Secondo quanto riportato, sono moltissime le persone che ci sono cascate finendo per perdere i dati personali e anche i soldi, in quanto il form che viene fuori dopo che gli utenti cliccano sul link richiede anche i dati della carta di credito.

Purtroppo le persone credono che veramente il loro abbonamento a Netflix stia scadendo e per rinnovarlo, inseriscono i dati della carta o del conto. Funziona proprio così questa nuova truffa, la quale è arrivata dall’estero e si è diffusa rapidamente in tutta Italia in questi giorni.

Innanzitutto, per scoprire che si tratta di un inganno, bisogna dare un’occhiata al testo che è scritto in maniera molto approssimativa. L’altro aspetto fondamentale riguarda invece l’indirizzo e-mail mittente che nel dominio non ha in nessun modo scritto “Netflix”. Analizzate queste due situazioni, è chiaro capire che si tratta di una truffa, per cui cercate di non cascarci.