Idrogeno Verde, se ne parla a settembre con l'Hydrogen Expo a Piacenza

L’idrogeno è la chiave per il futuro, sia per i trasporti che per la riduzione di produzione di CO2. Secondo quanto riportato dai principali enti e dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Frattin, sarà l’Italia uno dei principali attori in campo europeo.

Il Bel Paese infatti nei prossimi anni sarà uno degli hub principali nel vecchio continente per quanto riguarda la produzione dell’idrogeno. Nel frattempo si attende la nascita dell’infrastrutture giuste per riuscire a creare idrogeno dall’energia rinnovabile, anche se i lavori non si fermano. C’è infatti un costante dialogo e c’è confronto con diverse realtà anche all’estero che sono coinvolte nel settore. C’è un appuntamento molto importante previsto per il mese di settembre, il quale consiste nell’Hydrogen Expo di Piacenza, arrivato ormai alla sua terza edizione.

Hydrogen Expo: un punto sul futuro e sull’idrogeno direttamente a Piacenza

Le date sono state scelte: dall’11 al 13 settembre 2024 al Piacenza Expo si parlerà di idrogeno e per la terza volta, con 125 espositori già confermati. Verranno presentate in fiera le novità principali e si discuterà di aspetti molto importanti come produzione, trasporto e stoccaggio dell’idrogeno.

Queste sono le parole di Fabio Potestà, uno degli organizzatori:

“Siamo estremamente soddisfatti dell’alto numero di adesioni al nostro evento, poiché dimostra che i principali operatori del mercato, inclusi quelli esteri, riconoscono il valore della mostra piacentina rispetto ad altre manifestazioni in Italia. Questa fiducia ci onora e, allo stesso tempo, ci impone una maggiore responsabilità nel soddisfare le aspettative di espositori e visitatori. Per questo motivo, stiamo elaborando un programma di convegni adeguato, in collaborazione con diverse Associazioni di categoria che supportano la HYDROGEN EXPO 2024“.

L’Italia ha una strategia ben precisa per l’idrogeno verde con la fine dei lavori per la stesura di quest’ultima che è attesa entro la fine del mese di luglio.