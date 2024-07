In quest’ultimo periodo, anche l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha deciso di stupire i suoi ex clienti e di invitarli a tornare con una super sorpresa. In particolare, l’operatore ha deciso di proporre un bel regalo ai suoi ex clienti, ovvero la possibilità di ricevere un buono Amazon dal valore di 10 euro in maniera del tutto gratuita. Questo sarà possibile attivando una delle offerte di rete mobile disponibili del noto operatore virtuale. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ho Mobile tenta i suoi ex clienti con un buono Amazon dal valore di 10 euro

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha deciso di stupire i suoi ex clienti e quindi di convincerli a tornare con un super regalo. Come già accennato in apertura, l’operatore darà infatti la possibilità di ricevere un buono Amazon dal valore di 10 euro. Tutto questo in maniera del tutto gratuita. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, l’operatore sta avvisando gli ex clienti con una nuova campagna SMS. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore.

“Anche se ci hai lasciato, noi ti vogliamo ancora <3 Se acquisti una SIM sul nostro sito web e torni da noi con il tuo vecchio numero ho. Mobile entro il 29 luglio hai offerte a partire da 100GB a 5,99euro/mese e 10 euro di buono Amazon che riceverai entro 15 giorni dal primo rinnovo dell’offerta. Se vieni da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile, il costo di attivazione e’ di 29,90 euro. Se sei cliente Iliad, Fastweb, CoopVoce e altri operatori selezionati, l’attivazione e’ in promo a 2,99 euro. Per regolamento e maggiori informazioni vai su https://bit.ly/hofficina”

Gli ex clienti potranno quindi ricevere questo buono attivando una delle offerte di rete mobile dell’operatore virtuale di Vodafone. Una delle più convenienti è ho 5,99 100 GB. Quest’ultima include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms senza limiti verso tutti, ad un costo di 5,99 euro al mese.