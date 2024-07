Apple iPhone 15 a prezzo da SALDO su Amazon: offerta di 250 euro

Un’offerta davvero imperdibile vi attende proprio in questi giorni sull’acquisto di, uno smartphone decisamente conveniente ed allo stesso tempo dalle performance che vanno ben oltre la fascia di prezzo di appartenenza.

Il modello è infatti oggi in commercio ad un prezzo decisamente più basso del listino, pur mantenendo invariate le qualità tecniche e le prestazioni. La versione che potete trovare oggi in promozione prevede 128GB di memoria interna, con anche il suo essere completamente sbrandizzato, ovvero gli aggiornamenti vengono rilasciati direttamente dal produttore, e non dall’operatore telefonico.

Apple iPhone 15: che prezzo oggi su Amazon

Una vera e propria occasione va a toccare l’acquisto di Apple iPhone 15, il top di gamma dell’azienda americana viene commercializzato oggi a soli 749 euro, corrispondendo ad una riduzione di 250 euro rispetto al valore originario di 979 euro, senza modifiche particolari da segnalare. Se volete acquistarlo, premete qui.

E’ indubbio che uno dei suoi punti di forza sia rappresentato dalla presenza di dimensioni inferiori al normale, essendo un prodotto che raggiunge 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri, pur mantenendo comunque un peso altrettanto ridotto: soli 171 grammi. Il processore, A16 Bionic, è un epta-core che viene affiancato dalla presenza di una Apple GPU 5-core di ottima qualità, con configurazione di base che prevede 6GB di RAM e 512GB di memoria interna. Il display, come era lecito immaginarsi, è bilanciato con le dimensioni generali, essendo da 6,1 pollici di diagonale, con risoluzione 1179 x 2556 pixel, 460 ppi, con tecnologia Super Retina XDR OLED, ma capace di fermarsi solamente al 60Hz di refresh rate.

Il comparto fotografico, infine, è composto da due sensori, un principale da 48 megapixel, ed un secondario da 12 megapixel, ciò che manca è il sensore zoom, dedicato e rivolto alla versione Pro, più costosa.