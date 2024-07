La nuova Volkswagen Golf R è finalmente disponibile per il mercato italiano. Presentata alla fine di giugno, la versione aggiornata della celebre sportiva tedesca può ora essere ordinata nella nostra Penisola, anche nella variante speciale “Black Edition“. L’arrivo ufficiale è previsto per l’autunno.

La nuova Golf R si distingue per un restyling significativo. Quest’ultimo include un body kit specifico e un frontale completamente rivisitato. Nello specifico, sfoggia fari ridisegnati, una nuova mascherina e un paraurti rinnovato, con l’aggiunta del logo Volkswagen illuminato. Anche il posteriore ha subito delle modifiche. C’è una nuova grafica per i gruppi ottici, un diffusore in nero lucido e quattro terminali di scarico aggiornati per esaltare il sound del motore.

I principali dettagli della nuova Volkswagen Golfo R

All’interno dell’abitacolo, la vettura incorpora tutte le novità introdotte con il restyling della gamma. Il Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici è di serie e offre una Sport Skin migliorata. Il contagiri centrale è rotondo, specifico per il modello R, e ha grafica orizzontale dei giri chiamata R-View. Inoltre, il sistema infotainment è stato aggiornato. Ora include un display da 12,9 pollici.

Per la meccanica, la nuova Golf R di Volkswagen presenta un motore 4 cilindri turbo da 2 litri con una potenza aumentata a 245kW (333CV). Quest’ultimo è abbinato a un cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti. La trazione integrale 4MOTION è caratterizzata dalla presenza di R-Performance Torque Vectoring. La vettura può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,6secondi. La velocità massima limitata elettronicamente arriva a 250km/h. Optando per il pacchetto Performance, invece, la velocità massima può essere aumentata a 270km/h.

La versione speciale Black Edition della Golf R si distingue per diversi dettagli unici. Include stemmi Volkswagen più scuri, loghi R neri, pinze dei freni R nere con logo R, cerchi Estoril da 19 pollici neri e finiture nere per i terminali di scarico. Anche i fari a LED IQ.LIGHT Matrix sono oscurati. Inoltre, la Black Edition è dotata di controllo adattivo del telaio DCC e di interni in pelle nappa nera con elementi carbon look e applicazioni blu sui lati. Sono compresi inserti in vero carbonio e il logo R sugli schienali dei sedili.

Il prezzo della nuova Volkswagen Golf R in Italia parte da 60.750 euro. Per la versione Black Edition, invece, il costo sale a 66.250 euro. Suddette caratteristiche rendono la nuova vettura una scelta interessante per gli appassionati di auto sportive. La Golf R, infatti, mostra prestazioni elevate con un design sofisticato e tecnologicamente avanzato.