IT Wallet, parte la sperimentazione del portafoglio digitale nell'app IO

Come era stato già anticipato, è iniziata un paio di giorni fa la sperimentazione ufficiale del nuovo portafoglio ufficiale. Questo, che va ad integrarsi all’interno dell’applicazione IO, si chiamerà IT Wallet.

Sarà il nuovo modo con cui tutti i cittadini italiani potranno portare dietro con sé i vari documenti senza portarli fisicamente. Si tratterà di una soluzione alternativa, molto più comoda e soprattutto più sicura qualora si dovesse perdere il portafogli. Si eviterebbe infatti di dover rifare i documenti in quanto quelli originali sarebbero a casa al sicuro. Almeno inizialmente con questa sperimentazione, si partirà con la possibilità di aggiungere la patente di guida, la carta europea per la disabilità e la tessera sanitaria. Ovviamente in futuro sarà possibile aggiungere anche la carta d’identità.

Almeno per il momento la sperimentazione del nuovo IT Wallet è stata riservata solo ad alcune persone. Diversi utenti in possesso dell’app IO hanno infatti ricevuto una notifica che li invitava all’attivazione di questa nuova area dove caricare i documenti.

IT Wallet: ora si comincia a sperimentare il portafoglio digitale per i documenti

Correva lo scorso mese di febbraio quando il Consiglio dei Ministri approvò ufficialmente all’interno del nuovo decreto legge PNRR la possibilità di adottare in maniera progressiva il nuovo IT Wallet.

I test erano programmati per partire proprio entro il 15 luglio 2024, mentre nell’autunno dello stesso anno si partirà con l’estensione del test a più persone. Da gennaio 2025 la disponibilità di IT Wallet riguarderà tutti i cittadini con a bordo del proprio smartphone l’app IO. Un altro passo molto importante avverrà nel 2026, quando avverrà l’integrazione di questo nuovo portafoglio digitale con EUDI Wallet.

Per chi non lo conosce, si tratta dell’European Digital Identity Wallet, uno strumento di livello comunitario che uniforma tutti i sistemi di identificazione digitale nel territorio europeo. Finalmente dunque si sente aria di futuro.