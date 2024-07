Google ha lanciato in anteprima su Workspace Labs una rivoluzionaria funzionalità basata sull’intelligenza artificiale. Quest’ ultima è denominata GoogleVids ed è progettata per semplificare la creazione di presentazioni video in tempi rapidi. Questo nuovo strumento non si limita a generare filmati AI dall’inizio. Ma si presenta come un sofisticato editor pensato per assistere i professionisti nella realizzazione veloce di presentazioni per progetti, nuovi prodotti, tutorial e tante altre iniziative.

Anticipazioni su Google Vids: la tecnologia del futuro per la creazione di contenuti visivi

Utilizzando Google Vids, gli utenti possono fornire una descrizione del contenuto desiderato e caricare documenti su servizi come Docs e GoogleSlides. A questo punto, l’intelligenza artificiale Gemini entra in azione. Essa completa automaticamente il processo con filmati, doppiaggio, una selezione di musica di sottofondo e uno script ben strutturato. Non solo, ma è possibile personalizzare lo stile del video scegliendo tra 12 template disponibili. Da qui sarà poi possibile apportare modifiche alla in qualsiasi momento per perfezionare il tutto ulteriormente.

La piattaforma supporta diverse lingue, compresi vari dialetti, e offre una libreria di Fonts per una personalizzazione avanzata. In più Google Vids include un ampio database di materiali video royalty-free e strumenti di condivisione. I quali consentono ai collaboratori di lasciare commenti direttamente sul progetto in fase di creazione. Un tutorial esaustivo è disponibile per guidare gli utenti attraverso ogni fase del processo di creazione di una presentazione. Così da rendere l’intera esperienza intuitiva e accessibile anche per chi non ha esperienza.

Presentato in occasione di Google Cloud Next 2024, Vids è accessibile solo a una selezione ristretta di utenti Workspace. Questa nuova iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella facilitazione della produzione di contenuti visivi di alta qualità. Così da permettere agli utenti di concentrarsi sulla creatività e sulla comunicazione efficace delle loro idee. Insomma, l’integrazione di tecnologie avanzate come l’ IA per la generazione automatica di contenuti promette di rivoluzionare il modo in cui le aziende e i professionisti affrontano la creazione di presentazioni e materiali informativi. Resta quindi da vedere come questa tecnologia evolverà e come sarà adottata nel mondo professionale e creativo nei prossimi mesi.