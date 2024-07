FIAT Topolino: rimozione della bandiera italiana dopo il sequestro

Alla fine di maggio, 134 esemplari del quadriciclo elettrico FIAT Topolino sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al porto di Livorno. La causa del sequestro era la presenza di un adesivo con la bandiera italiana sulla carrozzeria, ma c’era un problema: la Topolino non era e non è Made in Italy. L’auto è infatti prodotta in Marocco. La Stellantis, gruppo capo di cui fa parte la stessa Fiat, ha dovuto affrontare un duro colpo e una lotta con lo Stato Italiano, già “adirato” per l’uso del nome Milano per il SUV Alfa Romeo (poi infatti modificato).

La rimozione della bandiera italiana a spese Fiat

Ora la FIAT ha iniziato a contattare chi possiede le Topolino dotate ancora degli adesivi della bandiera italiana. La società ha donato loro la possibilità di recarsi in officina per rimuoverli gratuitamente. FIAT ha informato infatti i clienti spiegando che, alla luce di alcuni recenti equivoci, l’azienda rimuoverà gli adesivi totalmente a proprie spese. Per usufruire di questa “offerta”, i clienti devono recarsi però presso un riparatore esclusivamente autorizzato FIAT. La società ha poi anche chiesto ai clienti che hanno già venduto la vettura di comunicare nome e indirizzo del nuovo proprietario per comunicare a quest’ultimo il medesimo messaggio.

La rimozione degli adesivi della bandiera italiana non è però un obbligo per coloro che hanno le Topolino, ma soltanto un invito. FIAT si limita semplicemente a fornire questa possibilità. In tal modo cerca di rispondere alla contestazione donando una soluzione dopo che hanno sequestrato tutti i quadricicli durante il raid al porto di Livorno. La vicenda della FIAT Topolino e degli adesivi della bandiera italiana evidenzia le complessità legate alla percezione e alla comunicazione dell’origine dei prodotti, soprattutto poi se si tratta del rinomato Made in Italy, segno di grande prestigio nel mondo intero. La decisione di FIAT di donare la rimozione gratuita degli adesivi è un ovvio un tentativo di risolvere i malintesi e di conformarsi alle normative, dando comunque al contempo scelta alla propria clientela.