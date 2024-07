Samsung Galaxy A55: l’offerta Amazon di 225 euro è da PAZZI

Samsung Galaxy A55 5G è uno smartphone che al giorno d’oggi gli utenti possono acquistare a meno di 300 euro, ed allo stesso tempo fruire di una qualità complessiva che va ben oltre le più rosee aspettative, essendo caratterizzato da alcune specifiche tecniche di alto livello.

Il prodotto ha dimensioni che non superano gli standard a cui oggi siamo abituati, se proprio nel peso, infatti pesa complessivamente 213 grammi, risultando leggermente più ingombrante, nonostante i suoi 161.1 x 77.4 x 8.2 millimetri complessivi, e la resistenza all’acqua, così da poterlo utilizzare senza troppi pensieri o problemi praticamente dovunque si desideri.

Samsung Galaxy A55: la promo inaspettata su Amazon

Il prezzo di vendita di questo Samsung Galaxy A55 è decisamente ridotto, infatti il suo listino sarebbe di 514,66 euro, ma per festeggiare la stagione estiva, Amazon ha deciso di ridurlo fortemente del 44%, fino ad arrivare ad un valore finale che si aggira attorno ai 290,39 euro (sempre con garanzia legale della durata di 24 mesi e completamente no brand). Per l’acquisto vi potete collegare qui.

Il processore è il Samsung Exynos 1480, un octa-core con frequenza di clock che si ferma a 2,75GHz, con anche 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il display è da 6,6 pollici di diagonale, con risoluzione massima di 1080 x 2340 pixel, che viene affiancato da 390 ppi, ricordando essere tecnologia Super AMOLED estremamente interessante, che raggiunge un refresh rate massimo di 120Hz, con 16 milioni di colori. Il comparto fotografico è composto da 3 sensori: un principale da 50 megapixel, seguito poi da un secondario ultragrandangolare da 12 megapixel ed anche da 5 megapixel, quest’ultimo dedicato principalmente agli effetti bokeh o similari. Non manca all’appello un sensore anteriore da 32 megapixel, con apertura F2.2, che impreziosisce di molto il tutto, risultando essere bilanciato e perfetto nella maggior parte delle situazioni.