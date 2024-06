Alfa Romeo ha raggiunto un importante traguardo con il completamento dello sviluppo dinamico della nuova Junior VELOCE, una vettura totalmente full electric con una potenza di 280 CV. Lo step successivo per la società è quello di cominciare finalmente le prove su strada del nuovo modello. Ne andranno a testare le capacità e a verificare se la vettura sia in grado di rispettare gli standard che contraddistinguono il brand da sempre.

Il team di ingegneri italiani che ha lavorato anche sulla Junior Veloce di Alfa Romeo ha una lunga storia alle spalle. Hanno prodotto già auto iconiche come la conosciuta 8C, la famosissima Giulia e la tanto apprezzata Stelvio Quadrifoglio oltre ad altri modelli. I 280 CV della Junior VELOCE sono in linea con le prestazioni della gamma VELOCE, che già include modelli proprio come la Giulia, la Stelvio ed anche la Tonale.

L’Alfa Romeo Junior sarà davvero tanto veloce quanto il suo nome?

L’Alfa Romeo Junior VELOCE possiede una potenza di 345 Nm e una calibrazione specifica dello sterzo. L’asset sportivo è stato ribassato dal Team che lo ha diminuito di 25 mm, mentre le barre antirollio anteriori e posteriori sono tarate per garantire un inserimento in curva rapido e preciso. L’impianto frenante anteriore presenta dischi da oltre 380 mm con pinze monoblocco a 4 pistoncini. Il differenziale Torsen invece assicura la migliore trazione possibile. Gli pneumatici da 20 pollici aggiunti, inoltre, non sono una scelta casuale ma sono stati selezionati per le loro prestazioni legate propriamente alle auto elettriche.

La Junior VELOCE verrà ora sottoposta a test precisi al dettaglio così da poterla portare al passo successivo: l’omologazione. La nuova Junior VELOCE darà ai clienti futuri un handling e una dinamica di guida ai vertici della categoria. La società continua la tradizione Alfa Romeo di prestazioni e design eccellenti. In strada, nel frattempo, alcuni hanno notato la versione standard dell’Alfa Romeo Junior, il che potrebbe indicare che la società sia finalmente pronta al lancio sul mercato del modello elettrico.