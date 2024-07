ASUS VivoWatch 6 è il nuovo smartwatch del produttore che si posiziona nella fascia alta del mercato degli indossabili. Caratterizzato da funzioni evolute e soluzioni hardware all’avanguardia, il device è pensato per tutti coloro che cercano un wearable affidabile e preciso.

Il nuovo VivoWatch 6 è caratterizzato da un touchscreen AMOLED da 1,39 pollici con una luminosità di picco da 350 nit. La protezione GorillaGlass garantisce una levata resistenza agli urti e ai graffi.

Tra le principali funzionalità dello smartwatch ci sono il monitoraggio della pressione sanguigna e la possibilità di effettuare ECG. Ma non è tutto, in quanto ASUS a messo a punto un sistema in grado di valutare diversi parametri fisici dell’utente oltre che della sua salute.

ASUS VivoWatch 6, il nuovo smartwatch di fascia alta del brand pronto, è pronto al suo debutto ufficiale in Italia

Attraverso il VivoWatch 6, è possibile misurare la composizione corporea per valutare la massa magra e la massa grassa. Inoltre, viene registrata la qualità del sonno e l’indice di rilassamento al fine di poter ottenere un’analisi dell’armonia corporea.

Nonostante le funzionalità avanzate presenti, ASUS ha realizzato un prodotto che può essere indossato tutto il giorno. Il peso di appena 60 grammi e l’autonomia che raggiunge i 14 giorni lo rendono un compagno ideale per fare sport o per le serate più eleganti.

Come affermato da Sharon Pan, senior director of Smart Health Product Planning: “Grazie agli anni di esperienza in ambito medico e alle più recenti innovazioni tecnologiche, ASUS VivoWatch 6 è progettato per aiutare le persone a tenere traccia del loro stato di salute in modo semplice, consentendo di monitorare le statistiche in qualsiasi momento per ottenere una vera e propria assistenza sanitaria preventiva“.

Il nuovo ASUS Vivowatch 6 è già disponibile sul sito ufficiale del produttore, presso i Gold Store e i partner commerciali del brand al prezzo di 399 euro.