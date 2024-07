Play Store: regali tra app e giochi a pagamento, oggi sono GRATIS

Questa giornata è piena di grandi sorprese per gli utenti che amano la versatilità del mondo Android. All’interno del Play Store di Google infatti oggi figurano svariati titoli interessanti, soprattutto tra applicazioni e giochi. Questi, in genere a pagamento, sono diventati gratuiti per gli utenti Android. Ovviamente l’offerta è a tempo limitato per cui perdere tempo potrebbe essere solo deleterio per gli utenti.

Il consiglio ovviamente è sempre lo stesso, ovvero quello di portare a casa tutto quello che c’è nella lista. Gli utenti Android hanno infatti un grande vantaggio, ovvero quello di poter scaricare per sempre un contenuto gratuito, basta farlo la prima volta. Approfittare oggi dei titoli disponibili gratis sul Play Store significa poterlo fare sempre, a patto che non si perda questo treno. Coloro che infatti effettuano il download gratuito dei titoli a pagamento oggi, potranno farlo anche in futuro. L’account Google infatti memorizza tutte le azioni, garantendo la possibilità di scaricare di nuovo un’applicazione o un gioco scaricato in passato gratis anche se è tornato a pagamento nel frattempo.

Android: il Play Store offre gratis questi titoli tra app e giochi a pagamento

Procedere al download è veramente molto facile in quanto quello che dovete fare è solamente cliccare sui link presenti in basso. Una volta fatto questo, si aprirà una nuova pagina nella quale potrete entrare e sarà quella del Play Store di Google. Tutte le applicazioni e tutti i giochi dell’elenco sono stati appositamente controllati per evitare che corrispondessero ad una truffa.

Come potete notare, in basso c’è la lista completa con tutti i titoli migliori di giornata. Adesso la scelta sta a voi: prendete tutto ciò che vi occorre ma non lasciate che passi altro tempo. L’offerta potrebbe scadere in queste ore o magari domani. Vi consigliamo di fare dunque molto presto senza indugiare.