Android: le app e i giochi a pagamento gratis oggi nel Play Store

È la giornata perfetta per portare a casa qualcosa di interessante se avete uno smartphone Android. Gli utenti che hanno un dispositivo con a bordo il sistema operativo più famoso e diffuso al mondo, possono oggi trovare diversi sconti all’interno del Play Store di Google.

Queste iniziative che arrivano ormai con cadenza settimanale o spesso giornaliera, non vanno perse. Tutti gli utenti che sanno di poter scaricare direttamente dal Play Store dei titoli a pagamento senza pagare nulla, devono farlo e subito. L’offerta infatti potrebbe valere solo per qualche giorno o addirittura per qualche ora, per cui già adesso non perdete tempo e recatevi nel prossimo paragrafo per scoprire la lista completa dei titoli. È proprio in questo modo che potrete avere a bordo del vostro smartphone delle applicazioni o dei giochi premium senza costi aggiuntivi. La situazione è ovviamente estesa a tutti, senza alcuna distinzione.

Android, gli utenti possono entrare nel Play Store e scaricare gratis questi contenuti

Ricordiamo ovviamente a tutti gli utenti Android che possono scaricare oggi dal Play Store dei titoli che saranno per sempre gratis. L’account Google degli utenti infatti memorizza l’attività e consente loro di portare a casa quel titolo più volte, anche se lo dovessero cancellare, sempre gratis. Il consiglio quindi è sempre lo stesso: scaricate tutto, non perdete nulla. Anche se quell’applicazione che state scaricando non dovesse servirvi, potrete eliminarla subito: in futuro sarà comunque disponibile gratis siccome l’account Google ricorderà che il download era stato effettuato tempo addietro gratuitamente.

Ecco la lista al completo dove potete trovare sia i giochi che le applicazioni a pagamento da prendere gratis: