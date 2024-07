L’affidabile analista Ming–Chi Kuo ha pubblicato su medium alcune indiscrezioni riguardanti il prossimo iPhone 17 Pro Max. Nello specifico, le voci riguardano il comparto fotografico che promette di dare inizio ad una vera rivoluzione nel settore. Secondo Kuo, l’iPhone 17 Pro Max, previsto per il prossimo anno, sarà dotato di una fotocamera a Tetraprisma da 48 megapixel migliorata. Tali caratteristiche rendono il dispositivo caratterizzato da una qualità fotografica superiore e uno zoom potenziato.

Apple potenzia la fotocamera del suo iPhone 17 Pro Max

Kuo, nella sua nota agli investitori, evidenzia che la modifica principale del comparto fotografico del nuovo dispositivo riguarderà il sensore CIS. Quest’ultimo passerà da 1/3,1” e 12 megapixel dell’iPhone 16 Pro di quest’anno, a 1/2,6” e 48megapixel. Suddetta evoluzione del sensore dovrebbe garantire immagini più nitide e dettagliate.

Passando all’iPhone 16 Pro e al Pro Max, entrambi i modelli continueranno ad adottare teleobiettivi a tetraprisma. Stesso dettaglio riscontrato anche sull’iPhone 15 Pro Max. Ciò significa che sia l’iPhone16 Pro che il Pro Max offriranno uno zoom ottico 5x e uno digitale fino a 25x. Dettaglio che permetterà ai dispositivi di mantenere un’ottima capacità di ingrandimento. Kuo specifica nel suo rapporto che non è ancora certo se l’iPhone 17 Pro Max presenterà effettivamente una fotocamera a Tetraprisma aggiornata.

È importante considerare che manca ancora molto al lancio ufficiale del dispositivo. Come anticipato, infatti, è previsto per il prossimo anno. Dunque, è consigliabile prendere suddette informazioni con cautela. Il mondo della tecnologia avanza continuamente. In tale scenario, le specifiche dei dispositivi possono subire modifiche significative durante il processo di sviluppo.

Le informazioni riportate da Kuo, anche se basate su analisi accurate e fonti affidabili, rappresentano comunque delle anticipazioni. Dunque, non possono essere considerate delle certezze. Gli appassionati di tecnologia e i potenziali acquirenti devono quindi considerare suddetti rumor come indicativi piuttosto che definitivi. Solo le prime ed ufficiali notizie a riguardo potranno effettivamente confermare, o meno, quanto riportato da Kuo.