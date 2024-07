Nel cuore del Giappone, ai piedi del magnifico Monte Fuji, Toyota sta realizzando un progetto avanguardistico chiamato “Woven City“. Questo ambizioso progetto mira a costruire una città innovativa che fungerà da laboratorio vivente per testare e perfezionare tecnologie emergenti come veicoli autonomi, robotica, energia pulita e intelligenza artificiale.

Woven City, la smart city del futuro

Woven City, concepita come un centro di sperimentazione urbana, rappresenta un tentativo serio di trasformare il concetto di smart city da una visione ambiziosa a una realtà concreta. I lavori sono iniziati all’inizio del 2021, con l’obiettivo di completare la costruzione entro l’estate del 2024. Entro la fine del 2025, la città dovrebbe avviare una fase di prova in cui verranno testate nuove tecnologie di comunicazione e logistica intelligente, inclusi robot per la consegna e sistemi di gestione tramite smartphone.

La città ospiterà inizialmente circa 360 persone, selezionate tra anziani e famiglie, ma il piano prevede un’espansione graduale fino a circa 2.000 residenti. Tra questi ci saranno anche dipendenti di Toyota, tra cui tecnici e ricercatori, che monitoreranno e svilupperanno le tecnologie in un contesto reale.

Le abitazioni di Woven City integreranno robot e intelligenza artificiale per semplificare le attività quotidiane, come il rifornimento automatico del frigorifero e lo smaltimento dei rifiuti. Il design della città, ispirato alla natura e alla tradizionale lavorazione del legno giapponese, sarà realizzato con l’ausilio di robot. Toyota ha collaborato con il noto architetto norvegese Bjarke Ingels per concepire un ambiente urbano che sia al tempo stesso funzionale e innovativo.

Le parole del presidente Toyoda

Akio Toyoda, presidente di Toyota Motor Corporation, ha dichiarato che costruire una città da zero, anche se su scala ridotta, rappresenta un’opportunità unica per sviluppare tecnologie future. Tra queste, un sistema operativo digitale per l’infrastruttura urbana. Con questo progetto, Toyota non solo esplora le potenzialità delle nuove tecnologie, ma si propone anche di ridefinire il concetto stesso di vita urbana sostenibile e intelligente.