DAZN: dopo i rincari i clienti scappano via dal servizio

DAZN ha lanciato da pochissimo un nuovo piano, il Goal Pass, per la sua clientela, ma le cose non stanno andando come previsto. Nonostante l’imminente arrivo di un campionato che si preannuncia molto interessante, grazie alle scelte fatte da alcune squadre che hanno deciso di cambiare guida tecnica, la nuova stagione di DAZN non parte nel migliore dei modi.

Pare che, secondo le indiscrezioni condivise online, dopo i rincari applicati da DAZN sugli abbonamenti, molti dei clienti hanno deciso di migrare altrove. I contenuti sembrano non essere abbastanza accattivanti da convincere gli utenti, tanto che nell’ultimo mese ci sono state parecchie disdette per il servizio.

Piovono critiche e segnalazioni per DAZN

DAZN ha ricevuto migliaia di segnalazioni (circa 6000) sui social network da parte della clientela. Gli utenti, non avendo apprezzato la nuova policy di DAZN, avrebbero deciso di disdire il loro abbonamento o di non rinnovarlo per la prossima stagione. Queste lamentele dimostrano come il malcontento si sia diffuso in fretta e coinvolga buona fetta degli abbonati. La piattaforma ha subito un duro colpo che non si aspettava di certo.

Solo pochi giorni fa le associazioni dei consumatori avevano espresso i loro dubbi e le incertezze nei confronti di DAZN Goal Pass. Nonostante ciò, per quanto detto dal CEO di DAZN Stefano Azzi, i servizi che coinvolgono sia la Serie A che la lega hanno comunque i prezzi più bassi a differenza di altri pacchetti.

Voi avete attivo l’abbonamento DAZN? I vantaggi valgono il rincaro o state pensando di seguire la stessa strada e di lasciare la piattaforma per un servizio migliore? La decisione di mantenere o meno l’abbonamento sembra dipendere da vari fattori, tra cui il valore percepito del pacchetto di contenuti offerto, la qualità del servizio e, naturalmente, il prezzo. Il campionato promette spettacolo, grazie ai cambi di guida tecnica e altre novità, ,a non è detto che la situazione si evolva in positivo. Dovremo attendere per capire come andrà a finire questo flusso di critiche.