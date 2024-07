Xiaomi dice addio alla pubblicità con HyperOS

Niente più pubblicità di sistema per Xiaomi

Si torna a parlare di, questa volta per una novità offerta dadavvero interessante. Si tratta dell’eliminazione degli. Portali comehanno riportato all’inizio di luglio 2024 che Xiaomi sta testando un’interessante funzione. Quest’ultima si basa su unche permette didi sistema direttamente dalle impostazioni del. Tale notizia rappresenta un notevolenella personalizzazione e nel miglioramento dell’esperienza utente sui dispositivi Xiaomi.

In un video pubblicato da SmartPrix, si può osservare un utente cercare la parola “ads” nelle Impostazioni. Ciò porta alla schermata “Ads in system apps“, dove è possibile scegliere se visualizzare o meno gli annunci pubblicitari. Un disclaimer associato all’opzione informa che l’attivazione degli annunci aiuta l’azienda a sviluppare e migliorare prodotti e servizi.

È importante notare che, anche se già esistono metodi per rimuovere la pubblicità dagli smartphone Xiaomi, finora una disattivazione completa ha sempre richiesto l’uso di workaround non ufficiali. La nuova funzione, invece, offrirebbe un modo diretto e integrato per gestire gli annunci pubblicitari. In questo modo viene semplificato notevolmente il processo per l’utente medio.

Al momento tale promettente funzione è stata individuata da vari portali esteri. Non è ancora certo quando e se verrà resa disponibile per tutti i dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO con HyperOS. Eppure, il fatto che l’azienda stia lavorando su tale opzione rappresenta già un progresso significativo. Se implementata, potrebbe migliorare notevolmente l’esperienza utente. Intervenendo riducendo le distrazioni e potenzialmente aumentando la soddisfazione complessiva degli utenti.

Resta da vedere quando Xiaomi farà un annuncio ufficiale sulla nuova feature. La community di utenti attende con impazienza ulteriori dettagli, sperando che tale novità venga implementata il prima possibile. Nel frattempo è solo possibile attendere e seguire gli sviluppi futuri che potrebbero presto arrivare per tutti gli utenti.