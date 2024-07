Xiaomi ha deciso di accelerare i tempi per il lancio della sua nuova generazione di smartphone pieghevoli. In che modo? Annunciando che il MIX Fold 4 e il MIXFlip arriveranno già questo mese. Anziché alla fine dell’anno come precedentemente previsto. La conferma è giunta direttamente dal CEO Lei Jun attraverso un post su Weibo. In particolare durante l’inaugurazione di una moderna fabbrica a Changping, Pechino, dove i due dispositivi saranno prodotti.

Questa nuova struttura, segna un passo molto importante per Xiaomi nel settore dei dispositivi pieghevoli. Soprattutto con la sua un’imponente capacità produttiva di 10 milioni di smartphone flagship all’anno.

Xiaomi MIX Fold 4 e MIX Flip: uno sguardo più approfondito

Per quanto riguarda il MIX Fold 4 sarà equipaggiato con il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. In più promette fotocamere di alta qualità firmate Leica Summilux. Tra le specifiche, spiccano un sensore principale da 50MP con OIS. Oltre che una telecamera da 60MP con zoom ottico 2x e un ultra grandangolare da 12MP. Per quanto riguarda le camere interne ed esterne, saranno presenti sensori da 16MP. Così da garantire prestazioni elevate, sia in condizioni di luce ideali che in ambienti più sfidanti.

Il MIXFold4 non delude nemmeno sul fronte della batteria. Il dispositivo presenta infatti una capacità di 5000mAh supportata da una ricarica ultraveloce fino a 100W e la compatibilità con la ricarica wireless. In più, lo smartphone sarà protetto da acqua e polvere con certificazione IPX8. Rendendolo adatto a un uso quotidiano senza preoccupazioni.

Accanto al MIX Fold4, Xiaomi presenterà anche il MIXFlip. Un altro dispositivo pieghevole destinato a catturare l’attenzione degli appassionati di tecnologia. Dotato di uno schermo interno ad alta risoluzione e alimentato dallo stesso processore Snapdragon 8 Gen 3. Ma il MIX Flip si distingue per il suo design elegante e funzionale. Le caratteristiche fotografiche includono un sensore principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine. Oltre che una telecamera da 60MP con zoom ottico 2x e un ultra grandangolare da 12MP. Assicurando così una qualità fotografica impeccabile sia per i selfie che per le riprese esterne.