CoopVoce: la EXTRA 300 e la EVO 10 ancora disponibili quasi gratis

Con convenienza, qualità e quantità CoopVoce è stata in grado di diventare l’azienda di riferimento nel mondo della telefonia mobile. Questo connubio è stato quindi in grado di accendere negli utenti quella grandissima opportunità di cambiamento, la quale era forse nascosta dentro di loro. Con l’arrivo di CoopVoce e con la sua consacrazione infatti è diventato molto più comune decidere di cambiare gestore. La maggior parte delle persone che non si fidano più del loro gestore di sempre, tendono a valutare infatti questo provider come nuova soluzione.

Attualmente sul sito ufficiale dell’azienda ci sono diverse opzioni disponibili, tutte da prendere al volo in quanto a breve termineranno. Chi vuole avere il massimo, deve affidarsi assolutamente a CoopVoce, che ora come ora dispone di due offerte super vantaggiose. Queste fanno capo a due linee diverse ma incarnano gli stessi valori con prezzi che peraltro durano per sempre. L’estate di CoopVoce si sta rivelando molto più calda di quanto le persone si aspettassero, con una delle offerte migliori in Italia che continua ad essere disponibile.

CoopVoce: le promo migliori sono la EVO 10 e la EXTRA 300, eccole qui

Con due offerte di questo genere sarà davvero difficile per la concorrenza riuscire a rubare utenti a CoopVoce. Sul sito ufficiale sono disponibili tutti i dettagli che riguardano due promozioni mobili appartenenti a due linee diverse. La prima è la EVO 10, soluzione low cost che offre al suo interno i contenuti che servono a chi non ha troppe esigenze. Chi la prende al volo, paga solo 4,90 € al mese per sempre con minuti senza limiti e 1000 SMS ma anche con 10 giga in 4G.

La seconda offerta è la EXTRA 300, soluzione che dovrebbe essere disponibile fino a domani con un prezzo di 9,90 € al mese per sempre. Qui i giga aumentano 300 ci sono sempre minuti senza limiti con 1000 messaggi disponibili.