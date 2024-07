Amazon Prime Day è finalmente arrivato, e con esso incredibili occasioni per riuscire a raggiungere un livello di risparmio praticamente mai visto prima d’ora, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una selva di sconti, tra cui troviamo anche il monitor da gaming Acer Nitro, che oggi raggiunge un livello di risparmio davvero incredibile.

Il modello in questione è precisamente l’XZ342CUP, un dispositivo che presenta una diagonale dello schermo di 34 pollici, con una leggera curvatura ai bordi, mantenendo comunque una risoluzione decisamente elevata, se considerate che potrà raggiungere il WQHD, con refresh rate addirittura a 165Hz, ed un tempo di risposta estremamente ridotto, solo 1ms.

Solo a questo link avrete le offerte Amazon Prime Day in esclusiva, con prodotti gratis e codici sconto in regalo.

Acer Nitro: il monitor è in super promozione

Un prezzo davvero tra i più bassi che abbiamo mai visto per un prodotto di ottima qualità generale, infatti il monitor da gaming descritto nel nostro articolo può essere acquistato dal pubblico con un esborso finale di soli 299 euro, risparmiando circa 60 euro rispetto al suo listino originale di 359 euro. Acquistatelo subito a questo link.

Avvicinarsi ad un prodotto di tale caratura porta con sé qualche piccola rinuncia, in quanto in primis dovete considerare che occupa molto spazio sulla vostra scrivania, tanto da avere difficoltà a trovare la giusta collocazione sulla stessa. Ciò che lo rende più appetibile è la presenza di una base d’appoggio rotonda e poco spessa, in questo modo si può pensare di posizionare praticamente ciò che si vuole al di sotto dello stesso. Decisamente invitante è il braccio metallico con colorazione rossa, in netto contrasto con il nero del dispositivo, accrescendo notevolmente l’aggressività del monitor, che permette di ricordare a tutti la sua anima da gaming, per fortuna è possibile regolarlo in altezza, in modo da raggiungere l’altezza desiderata secondo le proprie esigenze.