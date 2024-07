AI: arriva Lexroom, un chatbot che chiarisce i dubbi sul regolamento UE

Immaginate di avere difficoltà a capire alcune regole e soprattutto di non essere aggiornati in merito a ciò che è cambiato negli ultimi tempi. Questo può accadere alle aziende che dovranno adeguarsi al nuovo AI Act dell’Unione Europea, soprattutto per non avere multe salate o altri problemi. Questo nuovo regolamento riguarda tutte le aziende che hanno a che fare con l’intelligenza artificiale. Proprio per evitare che si creino fraintendimenti e soprattutto che non vengano comprese delle norme, è arrivata una grande novità: Lexroom AI Act.

Questo nuovo modulo della piattaforma dell’UE è un chatbot generativo che permette di approfondire ogni aspetto sul regolamento europeo che riguarda l’intelligenza artificiale. Il tutto ovviamente in pochi secondi e in maniera intuitiva.

Lexroom è il nuovo chatbot in stile Chatgpt per capire il regolamento sull’AI

La collaborazione di professionisti del settore ha consentito la nascita di Lexroom AI Act. Tutto nasce da una start-up nata nel 2023 che si basava sul fornire risposte automatiche al settore degli avvocati.

Proprio su questo si basa la piattaforma, che infatti è in grado di aiutare in campo legale. Basta porre un quesito giuridico in linguaggio naturale e Lexroom genererà delle risposte che possano essere lavorate sul parere o pragmatiche. Tutte le informazioni che la piattaforma restituisce all’utente, arrivano da archivi riguardanti fonti istituzionali, per cui saranno sempre pertinenti e accurate. Queste sono le parole in merito da parte di Paolo Fois, Co-Founder e CEO di Lexroom.ai.

“L’adozione delle nuove normative sull’uso dell’IA comporterà un aumento della domanda di consulenza legale in questo ambito, richiedendo agli avvocati una reattività e precisione tempestive. Il settore legale subirà trasformazioni significative a causa dell’innovazione digitale che sta inevitabilmente influenzando anche questa professione. Questo scenario è particolarmente stimolante per noi di Lexroom.ai. Puntiamo a diventare leader in questo cambiamento, anticipando le esigenze dei professionisti e trasformandole in strumenti efficienti ed efficaci“.