Truffa rapidissima: bastano 2 secondi per derubare gli utenti

Ancora una truffa e ancora tanti utenti fregati che rimpiangono i loro soldi persi e i loro dati personali concessi senza saperlo. Sta accadendo proprio questo in questi giorni in Italia, con diverse persone che sarebbero rimaste al palo dopo aver letto una particolare e-mail.

Lo scopo è solo quello di far passare il messaggio come normale, quando invece vi si nasconde una truffa all’interno. Cliccando sui collegamenti presenti nel testo le persone si ritrovano improvvisamente a fare i conti con una triste realtà: qualcuno li sta fregando e gli sta rubando dati e soldi.

Truffa in corso: ecco come avviene l’inganno, il messaggio è qui sotto

Se date uno sguardo qui in basso, si può leggere la mail in maniera completa. Effettivamente il testo sembra provenire da uno dei gestori più famosi al mondo per quanto riguarda il servizio di spedizioni. Non sono però queste le modalità secondo le quali comunica, ecco il testo completo per avere un modello:

“FedEx

Hello.

This is our third and final attempt to contact you. Your package is being held at

our distribution center due to lack of postage. As the 30 day holding period

is quickly approaching, we will be returning your package back to the sender

if the postage is not paid within the next 48 hours.

Please follow the link here to pay the postage and

confirm your shipping details.

We appreciate your business!

Thank you,

Fedex Team.

Next“.

Non è difficile evitare di cadere nel tranello, dal momento che tutto quello che serve fare è innanzitutto controllare l’indirizzo del mittente. Dando uno sguardo infatti alla mail, il dominio non appartiene assolutamente al celebre corriere. Già questo dovrebbe far desistere a priori gli utenti. La mail poi arriva in lingua inglese, quando lo stesso corriere ha comunque delle filiali italiane e potrebbe comunicare agli utenti italiani in lingua madre.