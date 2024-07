In questi giorni online sono trapelate alcune indiscrezioni, riportate dall’affidabile analista Ming-Chi Kuo su Medium. Esse sembrano suggerire che l’attesa rivoluzione nel comparto fotografico degli iPhone potrebbe arrivare con il lancio del modello 17 Pro Max, previsto per il prossimo anno. Nonostante siano circolate molte voci riguardo alle innovazioni dell’iPhone16 Pro e Pro Max, sembra che le vere sorprese siano riservate per il suo successore. Secondo Kuo, l’iPhone17 ProMax sarà dotato di una fotocamera a Tetraprisma da 48 megapixel. La quale si mostra notevolmente migliorata rispetto a quella delle versioni precedenti. Questo avanzato sistema fotografico promette una qualità delle immagini superiore e uno zoom notevolmente potenziato.

Il futuro degli iPhone: zoom e qualità immagine in primo piano

Il cambiamento principale riguarderà il sensore CIS, che passerà dalle dimensioni attuali di 1/3,1″ e 12 megapixel dell’iPhone16 Pro a uno più grande, da 1/2,6″ e 48megapixel. Tale aggiornamento dovrebbe garantire scatti più nitidi e dettagliati. Così da migliorare sensibilmente le capacità fotografiche dello smartphone. È importante notare, però, che questi miglioramenti sono ancora soggetti a conferme future. Di conseguenza, data la distanza temporale dal lancio ufficiale, queste informazioni devono essere prese con cautela.

Ming-Chi Kuo ha anche rivelato che sia l’iPhone 16 Pro che il ProMax, in uscita quest’anno, includeranno teleobiettivi a tetraprisma. Questa tecnologia consentirà un zoom ottico fino a 5x e uno digitale fino a 25x. Offrendo così una maggiore versatilità nella fotografia mobile. Anche se l’iPhone 17 Pro Max sembra destinato a superare anche tali specifiche.

L’analista ha sottolineato che, nonostante le sue previsioni, la situazione potrebbe evolversi nei prossimi mesi. Pertanto, gli appassionati di tecnologia e i potenziali acquirenti dovrebbero attendere annunci ufficiali per avere un quadro completo delle novità. Insomma, con tutte queste anticipazioni e miglioramenti previsti, il futuro degli iPhone appare promettente. Apple continua infatti a spingere i confini della tecnologia mobile sempre di più.