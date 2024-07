La casa automobilistica giapponese potrebbe regalare ai suoi appassionati europei una nuova coupé ibrida. Per chi si stesse chiedendo di quale modello stiamo parlando, il nuovo gioiellino del marchio nipponico sarà la Honda Prelude.

Dal lancio del primo modello di Honda Prelude sono ormai passati 46 anni, mentre ne sono passati 25 da quando Honda si è lanciata nel mondo dell’ibrido diventandone un pioniere. Dopo tutti questi anni questi due mondi potrebbero fondersi con l’obiettivo di dare vita a una nuova coupé con tecnologia ibrida. Chi segue con attenzione il mondo del marchio nipponico e le notizie che lo riguardano sa già dal 2023 il lancio della nuova Honda Prelude. Infatti, proprio nel 2023, al Japan Mobility Show, Honda ha presentato un prototipo molto accattivante della Prelude, anche se l’aveva annunciato come un veicolo 100% elettrico.

La notizia della motorizzazione ibrida solleverà il morale degli appassionati contrari all’elettrificazione totale. Per il marchio nipponico, questa macchina rappresenta l’unione di tutti i principi del know-how Honda e anche un’alternativa ai SUV che hanno invaso il mercato.

Honda Prelude, vediamo qualche dettaglio tecnico

Al Japan Mobility Show del 2023 Honda si era lasciata scappare solo la base tecnica ereditata dalla Civic. Probabilmente monterà una versione potenziata del quattro cilindri da 2,0 litri della Civic e della CR-V ibride, che invierà circa 200 CV alle ruote anteriori. La trazione anteriore deluderà le aspettative di chi sperava nella trazione posteriore, tuttavia si può sempre sperare in una versione Type R più brillante. Per questa versione da 300 CV, con cambio manuale a sei velocità, non si hanno conferme.

Secondo qualche giornalista presente all’evento, l’auto potrebbe montare due motori elettrici con l’obiettivo di sviluppare la trazione integrale, ma per avere qualche dettaglio in più su questo progetto dovremo aspettare il Goodwood Festival of Speed.