Zeekr, il marchio premium automobilistico di Geely, sta per ampliare il suo repertorio. In che modo? Attraverso l’introduzione imminente di un SUV elettrico progettato specificamente per le famiglie. Il veicolo, attualmente noto con il nome in codice “CX1e”, è stato anticipato da Lin Jinwen, vice presidente del marchio cinese. Il quale, di recente, ha condiviso su Weibo le prime immagini del prototipo camuffato. Da queste è chiaro che il design del nuovo modello seguirà la stessa linea estetica distintiva della celebre Zeekr 007. Nonostante il rivestimento protettivo presente nasconda l’ intera carrozzeria e i cerchi in lega.

Zeeks: aspettando il nome ufficiale, ipotesi e speculazioni

Uno degli elementi più interessanti emersi dalle immagini è la presenza di un sensore LiDAR montato sul tetto. Ciò infatti suggerisce che il SUV sarà equipaggiato con avanzate funzionalità di assistenza alla guida. Ci si aspetta poi un design minimalista abbinato a tecnologie all’avanguardia. Anche se non sono stati rivelati dettagli specifici sulle caratteristiche interne. Si pensa ad un ampio display centrale dedicato al sistema di intrattenimento. Invece le indiscrezioni riguardanti la tecnologia di propulsione suggeriscono la possibilità di varianti con singolo motore, doppio motore e trazione integrale. La dimensione e il posizionamento sul mercato del CX1e sembrano inserirlo direttamente in competizione con modelli importanti come la Tesla Model Y. Anche se il suo debutto in Europa potrebbe essere influenzato dalle dinamiche delle politiche commerciali internazionali. In particolare da quelle relative ai dazi sulle auto elettriche prodotte in Cina.

In attesa del suo lancio ufficiale, gli appassionati e gli esperti del settore sono stati invitati da Lin Jinwen a indovinare il nome definitivo del SUV. Il quale sembra sia suggerito e già visibile nella decorazione camuffata del veicolo mostrata nelle foto. Le prime ipotesi fanno pensare che potrebbe essere chiamato “ZX”, considerando le lettere X e Z visibili sul prototipo. Questa anticipazione ha ovviamente alimentato il dibattito tra gli entusiasti dell’automobile e i consumatori attenti alle nuove tendenze nel settore. Insomma, Zeekr continua a consolidare la sua posizione nel mercato delle auto di lusso elettriche. Grazie alla sua tendenza e attenzione nei confronti dell’ innovazione tecnologica e la scelta di design sofisticati.