Apple e Google hanno da poco annunciato un passo molto importante verso la facilitazione del trasferimento di dati tra le loro applicazioni di cloud storage. Si tratta di un’iniziativa open-source dedicata alla portabilità dei dati tra diversi servizi. Fino al 2021, le due aziende avevano concentrato gli sforzi sul trasferimento da iCloud a Google Foto. Ma ora, con la nuova funzionalità, gli utenti potranno finalmente spostare le proprie foto e video tra le due piattaforme. Tutto ciò senza rischiare di perdere i dati originali.

Sfide e opportunità nell’utilizzo di iCloud e Google Foto

Il processo di trasferimento è stato semplificato grazie a guide dettagliate disponibili sia sul sito di Apple che su quello di Google. Coloro che sono interessati devono prima esportare i loro dati da GoogleFoto utilizzando GoogleTakeout. Da qui, una volta completata l’esportazione, è necessario selezionare “Apple – Foto di iCloud” come destinazione e accedere con il proprio IDApple per autorizzare il trasferimento. È importante notare che questo è un processo di copia. Ciò significa che i dati originali rimarranno intatti anche dopo il trasferimento sul Cloud. Questa nuova opzione offre una maggiore flessibilità. Elemento indispensabili per chi desidera spostarsi tra le piattaforme senza il rischio di perdere i propri contenuti fotografici.

Ad ogni modo, nonostante i progressi nei trasferimenti, alcune persone online hanno evidenziato limitazioni e sfide. Ad esempio, il sistema di iCloud non consente di scaricare l’intera libreria fotografica in modo organizzato come si può fare con altre app. Questo aspetto ha infatti suscitato non poche critiche nei confronti della politica di Apple. La quale vincola gli utenti a utilizzare iCloud come principale sistema di archiviazione. A volte anche a scapito della libertà di gestire i propri contenuti in modo più versatile.

Tuttavia, nonostante queste criticità, l’iniziativa del Data Transfer Project rappresenta un passo assolutamente positivo. In quanto la possibilità di spostare liberamente i propri dati da una piattaforma all’altra rappresenta comunque un vantaggio rilevante.