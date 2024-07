Nel contesto prestigioso del Goodwood Festival of Speed 2024, Polestar ha fatto il suo ingresso con un’anteprima sorprendente. Ovvero il PolestarConcept BST. Quest’auto non rappresenta solo un richiamo allo stile, ma un segnale chiaro delle ambizioni della casa automobilistica svedese nel settore delle alte prestazioni. Basata sulla piattaforma della futura Polestar6, prevista per il 2026, il Concept BST promette di elevare ulteriormente il livello di performance e aerodinamica.

Le sue caratteristiche principali includono un design radicalmente rivisitato. Il frontale è stato completamente ridisegnato. Ciò attraverso l’introduzione di nuovi elementi aerodinamici. Come uno splitter frontale più ampio, che migliora la stabilità ma conferisce anche un look aggressivo e sportivo. Le carreggiate più larghe accentuano poi ulteriormente il profilo muscoloso e dinamico della vettura. Non manca un ampio diffusore sul retro che contribuisce a una gestione ottimale del flusso d’aria.

Il futuro incerto del Concept BST di Polestar

Il Concept BST si distingue anche per i suoi cerchi da 22 pollici dal design esclusivo e per una verniciatura argento che ne evidenzia le linee eleganti e futuristiche. Anche se il design esterno è assolutamente mozzafiato, Polestar però ha preferito non rivelare dettagli sul motore o sulla potenza. Così da lasciare spazio a speculazioni su un possibile incremento rispetto ai 884CV della versione 6 di serie. I rumor suggeriscono che il Concept BST potrebbe persino sfiorare i 1.000CV. Fino a diventare un vero e proprio dominatore delle strade e delle piste.

Nonostante l’entusiasmo suscitato dal debutto al Goodwood, il futuro del Polestar ConceptBST resta comunque incerto. Ovviamente non sono mancati i commenti relativi a questo nuovo modello. Alcune voci, ad esempio, parlano di una certa somiglianza con le icone del motorsport come Porsche. Ad ogni modo, al di là di tutto, senza una conferma ufficiale sulla produzione in serie, gli appassionati e gli esperti del settore dovranno attendere ulteriori aggiornamenti da Polestar. Nel frattempo, la casa automobilistica continua a espandere la sua presenza nel mercato globale e a migliorare la sua tecnologia. Preparandosi così ad un futuro in cui il Concept BST potrebbe rappresentare un punto di svolta nella storia del settore.