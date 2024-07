In occasione del Prime Day, TerraMaster presenta una serie di offerte imperdibili sui suoi dispositivi NAS (Network Attached Storage). L’azienda introduce la sua innovativa BBS (Business Backup Solution), una soluzione completa di backup dati pensata per diverse esigenze.

La BBS di TerraMaster si articola in quattro scenari principali, ciascuno progettato per soddisfare specifiche necessità degli utenti. Per il backup dati personali e familiari, l’azienda propone modelli come F2-212, F4-212, F2-423 e F4-423, ideali per proteggere ricordi e documenti importanti. Le piccole e medie imprese possono ottimizzare l’efficienza e la sicurezza dei dati aziendali con dispositivi quali F4-424, F4-424 Pro, T6-423, T9-423, T12-423, T9-450 e T12-450.

Gli appassionati di intrattenimento multimediale troveranno nei modelli F2-424, F4-423, F4-424 e F4-424 Pro la soluzione perfetta per creare un centro di intrattenimento domestico completo. Per i professionisti del settore creativo che necessitano di archiviazione ad alta velocità per il montaggio video 4K, TerraMaster consiglia i modelli D8 Hybrid, D5-Thunderbolt3, D8 Thunderbolt 3 e T12-450.

Durante il Prime Day su Amazon, TerraMaster offre sconti fino al 20% su tutte le soluzioni proposte. In particolare, la serie T NAS beneficia di riduzioni di prezzo che arrivano fino al 25%. Questa promozione rappresenta un’opportunità unica per gli utenti di accedere a soluzioni di storage avanzate a prezzi vantaggiosi, che si tratti di uso personale, professionale o creativo.