Google Foto ha raggiunto un importante traguardo. Ha superato i 10 miliardi di download su Play Store. Il tutto raddoppiando le installazioni in meno di quattro anni. Si tratta di un risultato notevole, ottenuto dal servizio lanciato nel 2015. È stato possibile grazie a diverse funzioni avanzate, come il backup su cloud di foto e video. Inizialmente, Google offriva spazio di archiviazione illimitato. Un’opzione che ha contribuito significativamente al rapido aumento degli utenti. Anche se ora non è più disponibile spazio illimitato, l’app continua a mantenere un’ampia base di fruitori grazie a funzionalità di archiviazione e gestione avanzate.

Ed ora Google Foto arriva a 10 miliardi di download

Un fattore determinante nella diffusione dell’app è stato il suo essere preinstallata su molti dispositivi Android. Ciò ha consentito a molti utenti di accedere facilmente al servizio senza dover scaricare ulteriori applicazioni. In passato, la situazione era diversa. Diversi produttori di smartphone includevano diverse app galleria preinstallate sui loro dispositivi. Anche nel 2024, molti smartphone di marche come Samsung, Xiaomi e Oppo utilizzano app galleria alternative. In tal modo dimostrano che la competizione è ancora viva. In tale contesto, Google Foto si distingue grazie a una serie di funzioni.

Tra cui l’offerta di spazio di archiviazione gratuito e la possibilità di organizzare e condividere con facilità foto e video. Tali funzionalità, insieme all’interfaccia user–friendly, hanno contribuito al successo del servizio.

Google Foto non è l’unica app dell’azienda di Mountain View a raggiungere tale traguardo. Altre nove applicazioni hanno ottenuto 10miliardi di download. L’ultima a farlo, all’inizio dell’anno, è stata l’app Drive. Altre applicazioni incluse nel gruppo sono Maps, Gmail, Chrome, YouTube. A quest’ultime si aggiungono i servizi principali come Play Services e Android Accessibility Suite. Tali risultati dimostrano l’ampia diffusione e l’affidabilità delle app di Google nel fornire soluzioni efficaci e accessibili agli utenti di tutto il mondo.