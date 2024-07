OnePlus ha presentato due nuovi ed interessanti device in occasione del Summer Launch Event previsto per il 16 luglio. Si tratta di OnePlus Nord 4 e il OnePlus Pad 2 che arrivano sul mercato per stupire.

Infatti, potranno contare su un software evoluto in grado di sfruttare le potenzialità offerte dall’Intelligenza Artificiale. L’azienda cinese ha messo a punto un sistema che mette l’utente al centro dell’esperienza d’uso dello smartphone e del tablet.

Si tratta di un cambiamento epocale per il brand, come dichiarato anche da Kinder Liu, presidente e COO del marchio. Il presidente ha affermato che: “Non hai bisogno di un’intera galassia di prodotti per trarre tutti i benefici dell’AI, hai bisogno di un OnePlus Nord. I prodotti che presenteremo domani democratizzaranno davvero l’AI e aiuteranno gli utenti a cambiare ogni aspetto della loro vita. Sono impaziente di conoscere le loro opinioni a riguardo“.

OnePlus Nord 4 e Pad 2 potranno contare sulle potenzialità avanzate offerta dalla OxygenOS con supporto dell’Intelligenza Artificiale

L’Intelligenza Artificiale messa a punto da OnePlus permette di rendere Pad 2 e Nord 4 due device orientati all’utente. Gli strumenti basati sull’IA permettono di migliorare la produttività e mettere la tecnologia a servizio delle necessità di ciascuno.

Tra le principali funzionalità troviamo AI Eraser e Smart Cutout, presentate ad inizio anno. Queste feature permettono di rimuovere oggetti e persone dalle immagini, rendendo più pulita la scena. Al loro fianco arriveranno, nel corso dei prossimi mesi, anche AI Best Face e AI Clear Face che permettono di effettuare modifiche più profonde alle persone ritratte in foto.

Con AI Best Face sarà possibile correggere un problema che affligge spesso le foto: gli occhi chiusi. Le funzionalità di AI Clear Face, invece, sono orientate al miglioramento della definizione degli scatti.

Non mancheranno strumenti orientati alla produttività come AI Speak e AI Summarise che permettono di sintentizzare le informazioni. Sfruttando AI Writer si potranno generare testi partendo da pochi input e AI Recording Summary riassumerà in contenuto delle riunioni e delle conference call.

Le potenzialità dell’IA per i dispositivi OnePlus è integrata a livello del sistema operativo. La OxygenOS 14 che spinge Nord 4 e Pad 2 sfrutta un sistema di machine learning per apprendere costantemente e fornire risultati sempre più precisi. L’integrazione dell’IA è massima, potendo accedere a tutte le risorse del sistema come RAM, CPU e batteria.